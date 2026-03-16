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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात में 18-20 मार्च तक बारिश और तेज हवा से गर्मी से राहत की संभावना, जानें मौसम का हाल

गुजरात में 18-20 मार्च तक बारिश और तेज हवा से गर्मी से राहत की संभावना, जानें मौसम का हाल

Gujarat Weather: गुजरात में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 18 से 20 मार्च तक बारिश और तेज हवा के साथ तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Updated at : 16 Mar 2026 07:15 PM (IST)
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Gujarat Weather Update: गुजरात में पिछले कुछ दिन से गर्मी का पारा लगातार ऊपर जा रहा है और लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं. इस बीच राज्य में 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' सक्रिय होने के कारण आने वाली 18, 19 और 20 मार्च को बेमौसम बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है.

इन दिनों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और गरज के साथ बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है. 

18 मार्च को कहां बदलेगा मौसम?

18 मार्च को खास तौर पर उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इस दिन बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा के साथ-साथ सौराष्ट्र के जामनगर, मोरबी, देवभूमि द्वारका और कच्छ जिले में हल्की बारिश हो सकती है. 19 मार्च को बारिश का जोर और विस्तार दोनों बढ़ेगा. इस दिन राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना है.

उत्तर और मध्य गुजरात: बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, दाहोद, पंचमहल, वडोदरा और छोटा उदयपुर.

दक्षिण गुजरात: नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दादरा नगर हवेली.

सौराष्ट्र और कच्छ: राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद सहित कच्छ और दीव.

20 मार्च को बारिश का असर धीमा पड़ेगा, लेकिन उत्तर गुजरात के क्षेत्रों जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, अरावली, मेहसाणा और पालनपुर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के निदेशक का क्या कहना है?

मौसम विभाग के निदेशक ए. के. दास के मुताबिक, 16 और 17 तारीख से ही मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा. जबकि 18, 19 और 20 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज के साथ बिजली चमकने की पूरी संभावना है.

एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरात तक फैला हुआ है, इसलिए यह मावठूं होगा. हालांकि, अच्छी बात यह है कि इस बारिश के कारण अगले चार दिनों में तापमान घटेगा और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजकोट में सबसे अधिक 39.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अहमदाबाद में पारा 39 डिग्री के आसपास है.

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Published at : 16 Mar 2026 07:15 PM (IST)
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