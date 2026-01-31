Gujarat News: अहमदाबाद में संपत्ति विवाद के बाद पूत बना कपूत, मां की डंडे से मार-मारकर की हत्या

Ahmedabad Murder News: गुजरात के अहमदाबाद के मकरबा क्षेत्र में मां-बेटे के संबंध को तार-तार करने वाली एक घटना की खबर सामने आई है, यहां एक बेटे पर प्रॉपर्टी के विवाद में मांं की हत्या करने का आरोप लगा है.

बता दें कि संपत्ति विवाद में बेटे ने मांं की हत्या कर दी. घर के बदले में मांं ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे बेटा गुस्से में आ गया और उसने मांं पर डंडे से हमला किया, जिसके कारण मांं की मृत्यु हो गई. मकरबा क्षेत्र में स्थित औडा के मकान में यह घटना हुई.

इलाज के दौरान मां ने तोड़ा दम

जानकारी के मुताबिक, संपत्ति विवाद में मांं और बेटे के बीच वाद-विवाद होने पर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई. मांं ने मकान के बदले में रकम देने से इनकार कर दिया, जिससे क्रोधित बेटे ने मांं को लकड़ी के डंडे से मारा, मारपीट के कारण महिला को गंभीर चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पूरी घटना की जानकारी मिलने पर आनंदनगर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके से हत्या करने वाले अजय को गिरफ्तार कर लिया है.

अहमदाबाद में 24 घंटे में हत्या की दूसरी घटना

अहमदाबाद में 24 घंटे में हत्या की दूसरी घटना की खबर सामने आई है. गोता के प्रसंग पार्टी प्लॉट के पास कार और बाइक के बीच टक्कर के बाद झगड़ा हुआ था. कहासुनी के बाद अमित वाघेला और केवल वाघेला नामक लोगों ने बुजुर्ग अल्पेश मेहता की हत्या कर दी. सोला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

