गुजरात HC: बीफ मामले में महिला की 7 साल की सजा निलंबित, पुलिस जांच की खामियों पर उठाए सवाल

गुजरात हाईकोर्ट ने बीफ रखने के आरोप में 7 साल की कठोर कारावास की सजा काट रही एक महिला की सजा को निलंबित (Suspend) कर दिया है. अदालत ने पुलिस जांच में गंभीर खामियों, प्रक्रियात्मक चूक और फोरेंसिक (FSL) रिपोर्ट में विसंगतियों को देखते हुए यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही अदालत ने अपील लंबित रहने तक महिला को सशर्त जमानत भी दे दी है.

जुलाई 2023 में दाहोद पुलिस ने एक घर पर छापेमारी की थी, जहां से कथित तौर पर 6 किलोग्राम मांस बरामद हुआ था. निचली अदालत (दाहोद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) ने 4 नवंबर 2025 को आरोपी महिला, महमूदा हयात, को 'गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम' के तहत दोषी करार देते हुए 7 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

हाईकोर्ट में खुली पुलिस की पोल

आरोपी महिला के वकील अल्ताफ चरखा ने कोर्ट में पुलिस की जांच पर कई गंभीर सवाल खड़े किए, जिन्हें हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया सही माना, एफएसएल रिपोर्ट 7 जुलाई 2023 को आई, जबकि एफआईआर 8 जुलाई को दर्ज की गई. रिपोर्ट में भी विरोधाभास था, तीन नमूनों में से दो को गोवंश और एक को भैंस का बताया गया था. पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ही 'मुदमाल' (बरामद मांस) को नष्ट कर दिया, जो गुजरात पशु संरक्षण नियमों का सीधा उल्लंघन है.

गवाहों के बयानों में तालमेल नहीं था. एक गवाह ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस स्टेशन में दस्तखत किए थे, जिससे संकेत मिलता है कि पंचनामा बाद में तैयार किया गया. पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही कि जिस घर में छापेमारी हुई, उसकी मालकिन आरोपी महिला ही थी. साथ ही भीड़भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया गया.

अदालत की कड़ी टिप्पणी

जस्टिस एस. वी. पिंटो ने अपने आदेश में कहा कि मामले में गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताएं और एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर गहरा संदेह पैदा होता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में निचली अदालत की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता.

कोर्ट का आदेश

अदालत ने महिला की सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया और उसे 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.