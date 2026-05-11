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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: गुजरात में हीटवेव का कहर! 15 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी... 44°C से ऊपर पहुंचा पारा

Gujarat: गुजरात में हीटवेव का कहर! 15 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी... 44°C से ऊपर पहुंचा पारा

Heatwave Alert Gujarat: गुजरात में मौसम विभाग ने 15 मई तक भीषण गर्मी और हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पोरबंदर में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 11 May 2026 06:42 PM (IST)
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Gujarat Weather Update: गुजरात में मौसम विभाग ने 15 मई तक भीषण गर्मी पड़ने की अलर्ट जारी की है. 10 मई से यानी आज से राज्य के ज्यादातर शहरों में हीटवेव की संभावना के कारण येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. खासकर कच्छ, सुरेंद्रनगर, राजकोट और पोरबंदर में गर्मी का असर ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है. कई शहरों में दोपहर के समय बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड

गुजरात में फिलहाल गर्मी का पारा लगातार ऊपर जा रहा है और इसके कारण जनजीवन पर गंभीर असर देखने को मिल रहा है. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और 6 से अधिक शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. इसके अलावा राजकोट, अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर जैसे शहरों में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है.

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आकाश से बरसी आग    

  • सुरेंद्रनगर-   44.3 डिग्री
  • अहमदाबाद-   43.1 डिग्री
  • राजकोट -  42.8 डिग्री
  • गांधीनगर-   42.8 डिग्री
  • अमरेली-   42.7 डिग्री
  • डीसा  -  41.8 डिग्री
  • वडोदरा-   41.6 डिग्री
  • वल्लभविद्यानगर- 41.5 डिग्री
  • भुज   - 41.2 डिग्री
  • केशोद-   40.6 डिग्री
  • भावनगर-   40.0 डिग्री

प्रशासन की तैयारी और मौसम में बदलाव

दूसरी ओर, भीषण गर्मी के बीच कुछ इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव भी देखने को मिल रहा है. कुछ जिलों में तेज हवाओं और बेमौसम बारिश की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे पेड़ गिरने और बिजली गिरने जैसी घटनाएं भी हुई हैं.

प्रशासन ने गर्मी से बचाव के लिए तैयारी तेज कर दी है. अहमदाबाद के कांकरीया चिड़ियाघर में वन्यजीवों और लोगों को राहत देने के लिए पानी, कूलिंग और ग्रीन नेट इंतजाम किए जा रहे हैं. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के सबसे गर्म समय में घर से बाहर न निकलें, पर्याप्त पानी पीते रहें और सावधानी बरतें ताकि हीटवेव के असर से बचा जा सके.

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Published at : 11 May 2026 06:42 PM (IST)
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Gujarat Weather Update GUJARAT NEWS Heatwave Alert Gujarat
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