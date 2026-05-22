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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat News: भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की खुशखबरी, गुजरात के इन जिलों में होगी बारिश

Gujarat News: भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की खुशखबरी, गुजरात के इन जिलों में होगी बारिश

Gujarat Weather Update: गुजरात में भीषण गर्मी के बीच अहमदाबाद और राजकोट में तापमान 43 डिग्री पार पहुंच गया, जबकि मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में प्री-मानसून बारिश की संभावना जताई है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Updated at : 22 May 2026 04:48 PM (IST)
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Gujarat Rain Alert: गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. अहमदाबाद में गुरुवार को तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजकोट में 43.5 डिग्री तापमान के साथ लोगों का हाल बेहाल हो गया. तेज गर्मी और उमस के कारण सुबह से ही लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

हालांकि, इस तपती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है. विभाग के अनुसार, आज राज्य के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियों के चलते बारिश होने की संभावना है. खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाकों में मौसम बदल सकता है.

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज गिर सोमनाथ, अमरेली, नवसारी, डांग और दमन और दादरा नगर हवेली में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा शनिवार को भावनगर, वलसाड और तापी समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है.

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गर्मी से बढ़ रही बीमारियां

भीषण गर्मी और बढ़ती नमी का असर लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है. राज्य के कई अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी, फूड पॉइजनिंग और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने, धूप में कम निकलने और बाहर का बासी खाना खाने से बचने की सलाह दी है.

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में प्री-मानसून गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जिससे तापमान में कुछ राहत मिल सकती है. साथ ही, कुछ इलाकों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी व्यक्त की गई है.

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Published at : 22 May 2026 04:48 PM (IST)
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Ahmedabad Weather Update GUJARAT NEWS Gujarat Rain Alert
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