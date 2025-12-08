Surat Builder Honeytrap Case: गुजरात के सूरत शहर में धनी लोगों को निशाना बनाने वाले हनीट्रैप गैंग का सूरत क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है. शहर के एक जाने-माने कंस्ट्रक्शन व्यवसायी को प्रेमजाल में फंसाकर, उनके न्यूड वीडियो उतारकर बदनाम करने की धमकी देकर लाखों रुपये ऐंठने की साजिश रची गई थी. हालांकि, बिल्डर ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर 20 लाख रुपये की फिरौती स्वीकार करने आई महिला और उसके साथी वकील को पिपलोद इलाके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

प्रेमजाल और न्यूड वीडियो क्लिप का कारनामा

सूरत क्राइम ब्रांच के डीसीपी भावेश रोजिया के अनुसार, शिकायतकर्ता बिल्डर पिछले कुछ समय से वराछा इलाके में रहने वाली हेतलबेन विट्ठलभाई बारैया नाम की महिला के संपर्क में आया था. शुरुआत में सामान्य मित्रता के बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और वे अक्सर मिलते थे और वीडियो कॉल पर बातें करते थे. इस दौरान आरोपी महिला ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत शिकायतकर्ता के साथ अंतरंग पलों के वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लिए थे और न्यूड वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली थी.

बदनामी के डर से 42.50 लाख की भारी मांग

एक बार आपत्तिजनक वीडियो हाथ लगने के बाद, आरोपी महिला ने अपना असली रूप दिखाया. उसने बिल्डर को धमकी दी कि अगर वे पैसे नहीं देंगे तो इस अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को धूल चटा देगी. बदनामी का डर दिखाकर शुरुआत में महिला ने बिल्डर से 42.50 लाख रुपये की भारी रकम की मांग की थी. इस अपराध में कानून के जानकार वकील अभिषेक संजय सेठिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिला का पूरा साथ दिया.

पुलिस ने निगरानी रखी और वी.आर. मॉल के पास रंगे हाथों पकड़ा

ब्लैकमेलिंग और लगातार वसूली से तंग आ चुके बिल्डर ने आखिरकार सूरत क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और पूरी हकीकत बताई. शिकायत मिलने के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पिपलोद के वी.आर. मॉल के पास विशेष निगरानी रखी. जब आरोपी तय योजना के अनुसार 20 लाख रुपये की नकद राशि लेने आए, तो पुलिस ने घेराबंदी करके वकील अभिषेक सेठिया (निवासी मंगलम हाइट्स, वेसू) और हेतल बारैया को गिरफ्तार कर लिया.

वकील की मुख्य भूमिका: अन्य दो आरोपियों की तलाश

पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों से 20 लाख रुपये नकद और 3 मोबाइल फोन सहित कुल 20.85 लाख रुपये का माल जब्त किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि इस रैकेट में वकील और महिला के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे. पुलिस ने इस अपराध में शामिल सुरेश प्रजापति और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को वांछित घोषित किया है. फिलहाल मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं.