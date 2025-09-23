गुजरात: फर्जी फायर इंश्योरेंस क्लेम मामले में 2 आरोपियों को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना

अहमदाबाद की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फर्जी फायर इंश्योरेंस क्लेम मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मंगलवार (23 सितंबर) को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

दोषी पाए गए आरोपियों में राशिक जे. पटेल दलसाणिया और संजय रमेश चित्रे को सजा सुनाई गई है. पटेल पर 45 लाख और चित्रे पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

दरअसल, ये केस सीबीआई, गांधीनगर ने 29 जून 2006 को दर्ज किया था. जनवरी 2002 में मीरा केमिकल्स की फैक्ट्री में आग लगी थी. कंपनी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया. क्लेम की जांच के लिए सर्वेयर संजय चित्रे को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने नुकसान का आकलन करीब 36.92 लाख रुपये दिखाया.

जांच में हुआ बड़ा खुलासा

इंश्योरेंस कंपनी ने दस्तावेज देखकर और अधिकारियों की सिफारिश पर क्लेम पास कर दिया. जांच में सामने आया कि कंपनी ने नकली बिल और फर्जी दस्तावेज लगाकर नुकसान को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और धोखाधड़ी से क्लेम पास कराया.

सीबीआई ने जांच पूरी कर 2008 और 2010 में चार्जशीट दाखिल की. इस केस में इंश्योरेंस कंपनी के कई अधिकारी भी आरोपी बनाए गए थे.

ट्रायल के दौरान 34 गवाह पेश किए गए और 234 दस्तावेज कोर्ट में रखे गए.

एक आरोपी की हो चुकी है मौत

आखिर में कोर्ट ने पाया कि केवल आरोपी राशिक पटेल और संजय चित्रे दोषी हैं. सभी सरकारी अधिकारी बरी कर दिए गए, जबकि एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.