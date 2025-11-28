Gujarat News: गुजरात में एक और बीएलओ की मौत, SIR काम के दौरान आया हार्ट अटैक

Mehsana News: गुजरात में अभी एसआईआर का काम चल रहा है, इस दौरान एक और बीएलओ की मौत की खबर सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है. मेहसाणा के सुदासन गांव में एक बीएलओ एसआईआर की कामगीरी कर रहे थे, उस दौरान अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई. टीचर की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल छा गया है.

बीएलओ की मौत के बाद कांग्रेस का सरकार पर हमला

फिलहाल गुजरात में एसआईआर की कामगीरी चल रही है और एक और बीएलओ की मौत की खबर सामने आई है. सामने आई जानकारी के अनुसार, मेहसाणा जिले में सतलासना तालुका के सुदासन गांव में मौत की यह दुखद घटना घटी है. यहां गांव में रहने वाले और बीएलओ में ड्यूटी करने वाले टीचर दिनेशभाई रावल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. दिनेशभाई रावल घर से एसआईआर का काम कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया. उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई.

दिनेशभाई रावल टीचर थे और चुनाव ड्यूटी के रूप में बीएलओ का कार्य संभाल रहे थे. ड्यूटी के दौरान हुई इस अचानक मौत से गांव में और सभी टीचरों में शोक की भावना फैल गई है. स्थानीय लोगों ने उनके अचानक निधन पर शोक व्यक्त किया है और परिवार को संवेदना दी है. राज्य में एक और बीएलओ की मौत के बाद कांग्रेस और टीचर संघ ने सरकार पर प्रहार किया है.

एसआईआर क्यों महत्वपूर्ण है?

चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से गलती रहित बनाना है. एसआईआर अभियान के दौरान, बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच करते हैं, नकली या डमी मतदाताओं को हटाते हैं और विवरणों में आवश्यक सुधार करते हैं. यदि आपने बीएलओ को फॉर्म भरकर दे दिया है, तो भी एक जागरूक नागरिक के रूप में यह जांचना आपकी जिम्मेदारी है कि वह ऑनलाइन अपडेट हुआ है या नहीं.

बीएलओ ने फॉर्म भरा है या नहीं? इस तरह करें चेक

आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हुआ है या नहीं, यह जानने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में चुनाव आयोग का आधिकारिक पोर्टल ओपन करें.

एसआईआर सेक्शन: होमपेज पर आपको 'Special Intensive Revision (SIR) – 2026' का सेक्शन दिखेगा. वहां 'Fill Enumeration Form' विकल्प पर क्लिक करें.

लॉगिन करें: यहां आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या EPIC (चुनाव कार्ड) नंबर डालना होगा. कैप्चा कोड भरकर 'Request OTP' पर क्लिक करें. आया हुआ OTP डालकर 'Verify & Login' करें.

विवरण खोजें: लॉगिन करने के बाद फिर से 'Fill Enumeration Form' पर क्लिक करें, अपना राज्य चुनें और अपना मतदाता पहचान पत्र नंबर (EPIC No) दर्ज करके 'Search' बटन दबाएं.

जानें कैसा मैसेज आएगा?

अगर फॉर्म भरा गया है: अगर बीएलओ द्वारा आपका काम पूरा कर दिया गया होगा, तो स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होगा: "Your form has already been submitted with mobile number XXXXXXXXX. Contact your BLO for more information." (आपका फॉर्म मोबाइल नंबर... के साथ पहले ही सबमिट हो गया है).

अगर मैसेज न आए: अगर आपको ऐसा कोई मैसेज नहीं दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रक्रिया बाकी है. ऐसे में तुरंत अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें.

खुद से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?

अगर किसी कारण से बीएलओ आप तक नहीं पहुंच पाए हैं या आपने ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा है, तो आप खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.