Gujarat: फोन को लेकर पति से हुआ झगड़ा, 22 साल की महिला ने किया सुसाइड, सदमे में परिवार

Gujarat News: गुजरात के अरावली जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां पति से नए फोन को लेकर हुए झगड़े के बाद 22 साल की एक महिला ने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. एक मामूली घरेलू विवाद ने ऐसा भयावह मोड़ ले लिया कि एक हंसता-खेलता परिवार पल भर में टूट गया.

मृतका की पहचान उर्मिला खानन रिजान के रूप में हुई है. उर्मिला मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी और शादी के बाद अपने पति के साथ गुजरात के अरावली जिले के मोडासा शहर में रहती थी. दंपती का एक छोटा बच्चा भी है. दोनों मिलकर मोडासा में चाइनीज फूड का छोटा सा कारोबार चलाते थे.

पुलिस के अनुसार, उर्मिला पिछले कुछ समय से अपने पति से नया मोबाइल फोन खरीदने की मांग कर रही थी. हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पति बार-बार फोन खरीदने से इनकार कर रहा था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर बहस होती रहती थी.

झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम

बताया जा रहा है कि फोन को लेकर हुई ताजा बहस के बाद उर्मिला काफी गुस्से और तनाव में थी. इसी दौरान उसने भावनपुर इलाके में अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. कुछ समय बाद जब आसपास के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने घर जाकर देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही मोडासा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई है. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. मृतका के पति और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है.

परिवार में मातम, समाज के लिए सबक

इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक छोटे से विवाद का इतना बड़ा अंजाम यह सोचने पर मजबूर करता है कि घरेलू तनाव और गुस्से के समय संवाद और समझ कितनी जरूरी है. यह घटना समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है.