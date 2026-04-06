हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: SP गर्ल्स हॉस्टल में 57 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग, पानीपुरी-दाबेली खाने से बिगड़ी हालत

Gujarat: SP गर्ल्स हॉस्टल में 57 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग, पानीपुरी-दाबेली खाने से बिगड़ी हालत

Ahmedabad Food Poisoning News: अहमदाबाद में मेमनगर इलाके स्थित एसपी गर्ल्स हॉस्टल में 57 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी छात्राओं का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

Gujarat Food Poisoning News: गुजरात के अहमदाबाद में मेमनगर इलाके स्थित एसपी गर्ल्स हॉस्टल में 57 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखने से हड़कंप मच गया. यह हॉस्टल ट्रस्ट संचालित है और यहां लगभग 900 छात्राएं रहती हैं. छात्राओं ने दस्त, उल्टी और बुखार जैसी शिकायतें की, जिसके बाद उन्हें पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया. 

स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और प्रभावित छात्राओं का उपचार सुनिश्चित किया. इनमें से 18 छात्राएं अभी भी अस्पताल में इलाज के अधीन हैं, जबकि बाकी छात्राओं की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में पता चला कि छात्राओं ने हाल ही में बाहर पानीपुरी और दाबेली जैसी चीजें खाई थीं. इसके साथ ही हॉस्टल में पिछले 2-3 दिनों के दौरान खिचड़ी और सेव खमनी जैसी व्यंजन खाए गए थे. इस कारण संभावित फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है.

फूड विभाग ने हॉस्टल की रसोई में सैंपल लिए 

अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) के फूड विभाग ने हॉस्टल की रसोई में सैंपल लिए और पके हुए भोजन और उपयोग किए गए कच्चे माल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा. जांच में अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया

मेमनगर स्थित सौराष्ट्र केलवानी मंडल की छात्राओं ने शुक्रवार से पेट दर्द और अस्वस्थता की शिकायत शुरू की थी. दो दिनों तक उन्होंने खुद दवा लेकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया. इस घटना ने हॉस्टल प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है.

यह भी पढ़ें -

गुजरात नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 243 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी

Gujarat Weather: 7 और 10 अप्रैल को गुजरात में होगी बेमौसम बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी

 

 

Published at : 06 Apr 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
Gujarat: SP गर्ल्स हॉस्टल में 57 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग, पानीपुरी-दाबेली खाने से बिगड़ी हालत
Gujarat: SP गर्ल्स हॉस्टल में 57 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग, पानीपुरी-दाबेली खाने से बिगड़ी हालत
गुजरात
गुजरात नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 243 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी
गुजरात नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 243 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी
गुजरात
Gujarat Weather: 7 और 10 अप्रैल को गुजरात में होगी बेमौसम बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी
Gujarat Weather: 7 और 10 अप्रैल को गुजरात में होगी बेमौसम बारिश, इन जिलों में अलर्ट जारी
गुजरात
गुजरात में AAP vs BJP! केजरीवाल ने मांगा CM से मिलने का वक्त, लगाया अवैध गिरफ्तारियों का आरोप
गुजरात में AAP vs BJP! केजरीवाल ने मांगा CM से मिलने का वक्त, लगाया अवैध गिरफ्तारियों का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पागल और खतरनाक हो चुके हैं ट्रंप...', ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का चढ़ा पारा, पढ़ें किसने क्या कहा?
'पागल और खतरनाक हो चुके हैं ट्रंप...', ईरान से जंग के बीच अमेरिकी नेताओं का चढ़ा पारा, पढ़ें किसने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
कथित शराब घोटाले के मामले में पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल बोले- अभी कुछ बोलना ठीक नहीं...
विश्व
Explained: जब मिस्र ने बंद किया था सुएज कैनाल... US-ब्रिटेन की बदौलत नेहरू ने चुना था यह रास्ता? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास?
जब मिस्र ने बंद किया था सुएज... नेहरू ने किसका दिया था साथ? कैसे 70 साल बाद दोहरा रहा इतिहास
क्रिकेट
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
RCB Vs CSK: सरफराज खान ने आईपीएल में रचा इतिहास, तूफानी पारी खेलकर बनाया ये रिकॉर्ड
ओटीटी
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित बोलीं- मेरे पास सबूत है
'एक रात के लिए 50 लाख', बिजनेसमैन ने मेल पर की गंदी डिमांड, चंद्रिका दीक्षित का छलका दर्द
इंडिया
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
आज की रात आएगी 'आफत', दिल्ली, यूपी-बिहार समेत पूरे उत्तर भारत के लिए चेतावनी, IMD का ताजा अपडेट जानें
हेल्थ
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
बच्चे के दांत निकल रहे हैं और वह हो गया है चिड़चिड़ा? इन 5 तरीकों से कम करें उसका दर्द
ट्रेंडिंग
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर, वीडियो वायरल
इसे जिला घोषित कर दो, दुनिया का सबसे बड़ा होटल देख चौंक जाएंगे, इतने कमरे कि बस जाएगा पूरा शहर
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget