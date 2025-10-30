Watch: अहमदाबाद में 3 साल की बच्ची के ऊपर से गुजरी कार, फिर हुआ कुछ ऐसा देख कर रह जाएंगे हैरान

अहमदाबाद के नोबलनगर क्षेत्र में 29 अक्टूबर को एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया. शिव बंगलो इलाके में खेल रही मात्र 3 साल की बच्ची पर एक नाबालिग चालक ने अचानक कार चढ़ा दी. बच्ची कार के नीचे आ गई थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, वह खुद नीचे से निकलकर भागने लगी.

लोगों की आंखों के सामने यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था. आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद नाबालिग चालक ने गाड़ी रोकी. यह पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

नाबालिग चालक हिरासत में, पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन वह खतरे से बाहर है. वहीं, पुलिस ने नाबालिग चालक को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. प्राथमिक जांच में पता चला कि कार उसके परिवार की थी और वह बिना लाइसेंस के उसे चला रहा था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि उसे गाड़ी चलाने की अनुमति किसने दी.

CCTV फुटेज ने खोली लापरवाही की पोल

घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है. वीडियो में साफ दिखता है कि बच्ची सड़क के किनारे खेल रही थी, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी. कार के नीचे आने के बावजूद बच्ची का बच जाना लोगों को अचंभित कर रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे ‘भगवान का चमत्कार’ बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग अभिभावकों की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. लोगों का कहना है कि नाबालिगों के हाथ में गाड़ी देना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि बच्चों और समाज दोनों के लिए खतरनाक है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच होगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.