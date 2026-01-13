गुजरात: TRB जवानों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, दैनिक मानदेय में हुई 50 फीसदी की बढ़ोतरी

TRB Jawan Salary Hike Gujarat: गुजरात की सड़कों पर ठंड, धूप और बारिश देखे बिना ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक ब्रिगेड (TRB) के जवानों के लिए राज्य सरकार ने एक अत्यंत संवेदनशील और स्वागत योग्य निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में गृह विभाग ने TRB जवानों के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए उनके दैनिक मानदेय में भारी वृद्धि करने की घोषणा की है.

वेतन वृद्धी का विवरण

TRB जवानों का दैनिक वेतन ₹300 से बढ़ाकर अब ₹450 कर दिया गया है.

वेतन में सीधा ₹150 (50%) का बड़ा इजाफा हुआ है.

यह वेतन वृद्धि का निर्णय आज से ही लागू माना जाएगा.

राज्य के 10,000 से ज्यादा जवानों और उनके परिवारों को इसका फायदा होगा.

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने TRB जवानों को 'ट्रैफिक के सच्चे सैनिक' बताया है.

वेतन में कितना इजाफा हुआ?

गृह विभाग के नए निर्णय के मुताबिक, अब तक TRB जवानों को दैनिक ₹300 का भुगतान किया जाता था. जिसमें अब सीधा ₹150 का इजाफा किया गया है. यानी कि अब से ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों को दैनिक ₹450 का मानदेय मिलेगा. यह वृद्धि आज से ही लागू मानी जाएगी. इस निर्णय का सीधा फायदा राज्य भर में ड्यूटी करने वाले अनुमानित 10,000 से ज्यादा जवानों और उनके परिवारों को होगा.

TRB जवान ट्रैफिक के सच्चे सैनिक हैं- हर्ष संघवी

यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि,"राज्य की ट्रैफिक प्रबंधन (Traffic Management) को मजबूत बनाने में TRB जवानों की भूमिका किसी सैनिक से कम नहीं है. भीषण गर्मी हो या भारी बारिश, ये जवान जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए सड़क पर डटे रहते हैं. उनके इस परिश्रम और समर्पण की कद्र करके राज्य सरकार ने यह आर्थिक प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है."

2018 का प्रस्ताव बदला गया

उल्लेखनीय है कि, सूरत, राजकोट और वडोदरा जैसे महानगरों में ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट के शुरू की गई यह व्यवस्था आज पूरे गुजरात में पुलिस को पूरक बनकर काम कर रही है. साल 2018 के प्रस्ताव के मुताबिक जवानों को ₹300 मिलते थे, जो महंगाई के समय में अपर्याप्त थे. सरकार के इस नए निर्णय से जवानों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे ज्यादा उत्साह से ड्यूटी कर सकेंगे. आज से ही इस बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे TRB परिवार में दिवाली जैसा माहौल बन गया है.