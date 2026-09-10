गांधीनगर बिल्डिंग हादसा: अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, घायलों से मिले

गांधीनगर के कुडासन इलाके में निर्माणाधीन कमर्शियल बिल्डिंग का स्लैब गिरने से हुए हादसे के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. हादसे में घायल लोगों को गांधीनगर सिविल अस्पताल समेत दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है. स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने गांधीनगर सिविल अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज का जायजा लिया और डॉक्टरों को बेहतर और समय पर इलाज देने के निर्देश दिए हैं.

हादसे की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद वह गांधीनगर सिविल अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती घायल मरीजों से मुलाकात की. उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल के अधिकारियों से घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली.

मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज को प्राथमिकता दी जाए. इलाज के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और जरूरत पड़ने पर मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाए.

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परिवारों से मिले मंत्री, मदद का भरोसा

अस्पताल में घायलों के परिवार भी मौजूद थे. स्वास्थ्य मंत्री ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की ओर से घायलों को हर जरूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में इलाज से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है. गांधीनगर सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरणों की व्यवस्था की गई है.

हादसे में कई लोग हुए घायल

जानकारी के मुताबिक, 9 सितंबर को कुडासन में 'बोस्की द एम्पायर' कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा और स्लैब गिर गया था. इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बताया गया कि यह निर्माण साइट नीलेश मोदी नाम के व्यक्ति की थी.

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया गया. अब तक 8 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजे जाने की जानकारी सामने आई थी. मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से किया गया.

मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी

हादसे की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम हर्ष संघवी, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और राहत-बचाव अभियान की जानकारी ली.

स्वास्थ्य मंत्री भी गांधीनगर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों के इलाज की व्यवस्था देखी. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

घायल लोगों की सूची जारी

कुडासन हादसे को लेकर 9 सितंबर 2026 की घायल व्यक्तियों की सूची भी जारी की गई है. इसमें सुखराम रामू हुडिया, सरिताबेन वाघेला, कमलेश वशुनिया, सुनील गाडवा, इबादतभाई, इफज़त हुसैन शेख, अजय, अनिताबेन घरवाल, दलान एस. खावर, अनिलभाई, सैमसनहुसैन और अरविन्द के नाम शामिल हैं. सूची में एक व्यक्ति की पहचान फिलहाल अज्ञात बताई गई है.

सूची के मुताबिक, सुखराम रामू हुडिया को रीढ़ की हड्डी में चोट और सरिताबेन वाघेला को पेट में चोट आई है. बाकी घायलों की स्थिति को लेकर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है.

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हादसे के बाद राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि घायलों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी. जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और दूसरी संबंधित एजेंसियों के बीच लगातार तालमेल बनाया जा रहा है.

स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को जरूरत के मुताबिक तुरंत इलाज और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा मिले. फिलहाल सरकार का फोकस घायलों की हालत पर है और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करने के लिए जरूरी सभी इंतजाम किए जा रहे हैं.