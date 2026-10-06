गुजरात: बीजेपी MLA ने बंगले की धुलाई के लिए मंगाई फायर ब्रिगेड, खड़ा हुआ विवाद

गुजरात के दाहोद जिले में बीजेपी विधायक बच्चूभाई खाबड़ पर बंगला धुलवाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाने का आरोप लगा है. देवगढ़ बारिया के विधायक और पूर्व मंत्री बच्चूभाई खाबड़ के बंगले की सफाई के लिए कथित तौर पर आपातकालीन फायर सर्विस तैनात की गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

मामला सामने आने के बाद विधायक बच्चूभाई खाबड़ से 2,700 रुपये की फीस वसूली गई. विधायक का बंगला धोने के लिए 24 किलोमीटर बारिया नगरपालिका से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर टीम पहुंची. इस दौरान कई कर्मचारी बंगले की धुलाई करते हुए भी दिखाई दिए. अब इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

देवगढ़ बारिया नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या कहा?

देवगढ़ बारिया नगर पालिका के अध्यक्ष घमेश कलाल ने मामले पर कहा, "मुझे विधायक का फोन आया और उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजने के लिए कहा. मुझे लगा कि कोई गंभीर घटना हुई होगी, इसलिए मैंने तुरंत फायर डिपार्टमेंट से संपर्क किया और गाड़ी भेजी."

उन्होंने आगे बताया, "दमकलकर्मियों ने अपने अधिकारी को बताया कि उन्हें एक विशेष कार्य करने के लिए कहा गया है. दमकल अधिकारी ने तुरंत उन्हें वह कार्य न करने का निर्देश दिया. इसके बाद, अधिकारी ने मुझे स्थिति समझाने के लिए फोन किया, और मैंने भी निर्देश दिया कि वह कार्य न किया जाए और यात्रा का खर्च वसूला जाए. विधायक ने 2,700 का भुगतान किया."

फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने क्या बताया?

देवगढ़ बारिया नगर निगम के फायर ब्रिगेड अधिकारी मयूर सिंह चौहान ने बताया, "कल दोपहर मुझे हमारे प्रमुख धर्मेश-भाई का फोन आया, जिसमें पिपेरो गांव से एक कॉल का जिक्र था. मुझे एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजने का निर्देश दिया गया. मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को कॉल की सूचना दी और दमकल गाड़ी भेजी."

उन्होंने आगे बताया, "जब गाड़ी पिपेरो गांव स्थित विधायक के आवास पर पहुंची, तो उनके साथियों ने हमें घर धोने के लिए कहा और विशेष रूप से सामने से धोने का निर्देश दिया. इसके बाद, मेरे कर्मचारियों ने मुझे फोन करके बताया कि यह एक फर्जी कॉल थी और हमें घर धोने के लिए कहा जा रहा था. मैंने काम रोक दिया और लागू फीस वसूल की. हमारे अधिकारी इस फर्जी कॉल की आगे जांच करेंगे."

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