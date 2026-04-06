गुजरात नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 243 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी

गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस ने 15 नगर निगम में से अहमदाबाद और सूरत समेत सात नगर निकाय के लिए 243 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची रविवार को जारी की. इन नगर निगमों के लिए 26 अप्रैल को चुनाव होंगे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है.

कांग्रेस की सूची में सात प्रमुख नगर निकायों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर और मोरबी के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों, 84 नगरपालिकाओं और 15 नगर निगमों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा. मतों की गिनती 28 अप्रैल को होगी.

OBC आरक्षण के संशोधित मानदंड लागू

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, गुजरात में 9,992 सीट के लिए 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे. चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के संशोधित मानदंडों के तहत कराए जा रहे हैं जिसके लिए कई जिलों में वार्डों का व्यापक परिसीमन और पुनर्गठन आवश्यक है.

11 अप्रैल तक कर सकते हैं नामांकन

चुनाव के लिए अधिसूचना 6 अप्रैल को जारी की जाएगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल है. नामांकन पत्रों की जांच 13 अप्रैल को की जाएगी और उम्मीदवारों को 15 अप्रैल तक अपने नाम वापस लेने की अनुमति होगी.

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