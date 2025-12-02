Gujarat News: शराब पीते या बेचते पकड़े गए तो अब खैर नहीं! बंद होंगी पंचायत की सभी सेवाएं

Gujarat News: गुजरात के बनासकांठा जिले में शराब और नशे की बुराई लगातार बढ़ती जा रही है. इसके चलते राजनीति भी गर्म है और राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच पालनपुर की छापरा गांव पंचायत ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह फैसला शराबबंदी को प्रभावी बनाने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए किया गया है.

छापरा पंचायत ने की घोषणा

छापरा पंचायत ने साफ घोषणा की है कि अब गांव में अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए या नशा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे पंचायत की ओर से मिलने वाली सभी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा. इन सेवाओं में पानी, बिजली, राशन, प्रमाणपत्र, सरकारी योजनाओं का लाभ और पंचायत के अन्य सहयोग शामिल हैं. पंचायत का कहना है कि जब तक लोग सख्त कदम नहीं उठाएंगे, तब तक समाज में नशे की बुराई खत्म नहीं हो सकती.

गांव में शराब बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई

शराब पीने वालों के साथ-साथ, गांव में शराब बनाने या बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई व्यक्ति शराब तैयार करते हुए या बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर भी पंचायत की सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. खास बात यह है कि यदि गांव में कोई शराब की भट्ठी पकड़ी जाती है, तो उसका मालिक भी पंचायत की सुविधाओं का हकदार नहीं रहेगा.

गांव वालों ने बताया कि गांव में शराब के कारण कई परिवार टूट चुके हैं. कई लोगों का घर बरबाद हो गया, युवा नशे की गिरफ्त में आ गए, और कई महिलाएं विधवा हो गईं. एक घटना में, 32 साल के एक युवक की शराब के कारण मौत हो गई थी, जिससे तीन बच्चों की मां विधवा बन गई. इससे पूरे गांव में दुख और गुस्सा फैल गया.

पंचायत ने कड़े फैसले को लागू करने का लिया निर्णय

गांव वाले बताते हैं कि लंबे समय से शराब बंदी के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं आ रहा था. लोग चोरी-छिपे शराब पीते थे और शराब बेचने वालों को भी कोई रोक नहीं पाता था. इसलिए अब पंचायत ने इस कड़े फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है. गांव में इस फैसले की खूब प्रशंसा हो रही है. आसपास के गांवों ने भी इसे एक अच्छा कदम बताया है और कई पंचायतें अब ऐसी ही रणनीति अपनाने पर विचार कर रही हैं.