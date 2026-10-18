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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात: करजण नदी पर पुल जर्जर! CM भूपेंद्र पटेल बोले- ठेकेदार पर हो एक्शन

गुजरात: करजण नदी पर पुल जर्जर! CM भूपेंद्र पटेल बोले- ठेकेदार पर हो एक्शन

नर्मदा जिले में राजपीपला-रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के लिए करजण नदी पर बना पुल गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से जोखिमपूर्ण पाया गया. CM भूपेंद्र पटेल ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 18 Oct 2026 09:11 PM (IST)
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नर्मदा जिले में राजपीपला-रामगढ़ (नवागाम) रोड पर करजण नदी पर स्थित मेजर ब्रिज के निर्माण की खराब गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार के खिलाफ प्रभावी और कड़े कदम उठाए गए हैं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के सड़क एवं भवन विभाग को इस पुल के निर्माण में शामिल सूरत के मेसर्स रॉयल इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा. लि. के खिलाफ आपराधिक शिकायत-एफआईआर दर्ज करने के दिशा-निर्देश दिए. इसके बाद राजपीपला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

राजपीपला और रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह पुल गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण जोखिमपूर्ण पाया गया. पुल के निरीक्षण और परीक्षण के बाद इस पुल के ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है. इसके अलावा, खराब कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं.

10.71 करोड़ रुपए थी टेंडर की राशि

सड़क एवं भवन विभाग ने इस पुल का कार्य वर्ष 2018-2019 में सूरत के ठेकेदार मेसर्स रॉयल इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा. लि. को सौंपा था. इस कार्य के लिए टेंडर की राशि 10.71 करोड़ रुपए थी और कार्य शुरू करने की तारीख 15 सितंबर 2018 थी, जबकि कार्य भौतिक रूप से वास्तव में 14 अगस्त 2020 को पूरा हुआ था.

पुल की जांच में नींव धंसने की बात आई सामने

विभाग द्वारा पुल की जाँच के दौरान एक फाउंडेशन के धँसने की बात सामने आई थी. यह क्षति सामने आने पर क्वालिटी कंट्रोल प्रभाग ने पूरे पुल का परीक्षण और निरीक्षण करने को कहा था. इसमें जाँच के दौरान पुल के अन्य हिस्सों में भी क्षति की बात ध्यान में आई थीं. पुल को यातायात के लिए उपयुक्त और सुरक्षित नहीं पाए जाने के कारण उस पर यातायात बंद करना भी अनिवार्य हो गया था.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस गंभीर क्षति को ध्यान में लेते हुए पुल का निर्माण करने वाले ठेकेदार मेसर्स रॉयल इन्फ्रा इंजीनियरिंग प्रा. लि. और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश

इसके अलावा, उन्होंने पुल के निर्माण में किए गए हल्की गुणवत्ता के कार्य और संबंधित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी गुजरात राज्य सेवा (अनुशासन व अपील) नियम, 1971 तहत कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं. सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता व सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करना चाहती है.

मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में गंभीर खामियों तथा जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही के विरुद्ध कानून एवं नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस कड़ी कार्रवाई से मुख्यमंत्री ने उनकी यह बात साकार हुई है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपनाई गई ‘जो कहना, वह करना’ की कार्यशैली का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है.

Published at : 18 Oct 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Bhupendra Patel GUJARAT NEWS States News
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