भावनगर में महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी से कराया क्राइम सीन रिक्रिएट

भावनगर में ST बस स्टैंड पर महिला की बेरहमी से पिटाई कर हत्या के मामले में नीलांबाग पुलिस ने आरोपी फैसल उर्फ खाटकी लखानी से घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराया. पुलिस आरोपी को उसी जगह लेकर पहुंची, जहां उसने काजल बारैया पर हमला किया था. इस दौरान पुलिस ने आरोपी से पूरे घटनाक्रम को समझा.

भावनगर शहर के ST बस स्टैंड पर 3 सितंबर को एक महिला की सरेआम बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया था. मृतका की पहचान काजल बारैया के रूप में हुई है. आरोप है कि फैसल उर्फ खाटकी लखानी ने काजल को डंडे से करीब 7 मिनट तक लगातार पीटा. इस दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे. किसी ने भी महिला को बचाने की कोशिश नहीं की.

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पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला सामने आया. फुटेज में आरोपी महिला के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. गंभीर रूप से घायल काजल को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

महिला की मौत के बाद नीलांबाग पुलिस ने फैसल उर्फ खाटकी लखानी को गिरफ्तार कर लिया. अब पुलिस आरोपी को उसी ST बस स्टैंड पर लेकर पहुंची, जहां वारदात हुई थी. पुलिस ने मौके पर आरोपी से घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराया और यह समझने की कोशिश की कि उसने किस तरह महिला पर हमला किया था.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने काजल को डंडे से बुरी तरह पीटा था. हमले के दौरान एक अन्य युवक रवि उर्फ बड़ा भी घायल हुआ था. पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है और CCTV फुटेज समेत दूसरे सबूतों की भी जांच की जा रही है.

7 साल से फुटपाथ पर साथ रह रहे थे

शहर के DYSP के मुताबिक, फैसल खटकी और काजल बारैया पिछले करीब 7 साल से फुटपाथ पर रह रहे थे. दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था. पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले ही, करीब 26 अगस्त को फैसल जेल से बाहर आया था.

जेल से बाहर आने के बाद उसे शक हुआ कि काजल के उसके दोस्त रवि उर्फ बड़ा के साथ संबंध हैं. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. 3 सितंबर को ST बस स्टैंड पर इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

पहले विवाद, फिर लाठी-डंडे से हमला

पुलिस के मुताबिक, ST बस स्टैंड पर काजल और रवि उर्फ बड़ा के बीच तीखी बहस हुई. इसी दौरान फैसल ने दोनों के साथ मारपीट की. काजल को डंडे से लगातार पीटा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

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घटना की जानकारी मिलते ही नीलांबाग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की. हमले में घायल युवक से भी पुलिस ने जानकारी ली.

फिलहाल मृतका की मां की शिकायत पर नीलांबाग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पूरे मामले की आगे जांच की जा रही है.