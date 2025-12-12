हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातAir Pollution: सावधान! अहमदाबाद की हवा बनी जहरीली, AQI पहुंचा 200 के पार, अस्थमा के मरीज बरतें सावधानी

Air Pollution: सावधान! अहमदाबाद की हवा बनी जहरीली, AQI पहुंचा 200 के पार, अस्थमा के मरीज बरतें सावधानी

Ahmedabad Air Pollution: अहमदाबाद की हवा फिर जहरीली हो गई है. शहर के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार हो गया है. बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 02:06 PM (IST)
Ahmedabad Air Quality Index: दिल्ली की तरह गुजरात के अहमदाबाद में भी हवा का प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है. शहर के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार हो गया है. खास तौर पर अहमदाबाद के थलतेज, बोडकदेव, साउथ बोपल,सेला इलाके में तो हवा के प्रदूषण का स्तर 200 का आंकड़ा पार कर गया है. जिससे इस इलाके में सुबह और शाम को धुंध छा जाती है और अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है.

अस्थमा के मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत

एक बार फिर बढ़े हुए वायु प्रदूषण को लेकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को सावधानी बरतने की जरूरत हुई है. गौरतलब है कि, एबीपी अस्मिता सहित समाचार माध्यमों के विषैली हवा मुद्दे पर रिपोर्ट प्रसारित करते हुए खुद मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग को हवा प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया था. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग की टीम ने तीन दिनों में ही राज्य की 17 महानगरपालिका इलाकों की ढाई हजार से अधिक निर्माण साइटों पर आकस्मिक जांच की. इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन न करने वाली 541 निर्माण साइटों पर 1 करोड़ 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है. हवा की गुणवत्ता एक बार फिर "बहुत गंभीर" श्रेणी में आ गई. शुक्रवार की सुबह की शुरुआत धुंध से हुई. आसमान में धुंध की एक पतली परत भी दिखाई दी, जिसके कारण विजिबिलिटी घट गई. दिन के दौरान लोग मास्क पहने हुए दिखाई दिए, और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. हवा की गति कम होने के कारण राजधानी में प्रदूषण बढ़ा है. गुरुवार को, दिल्ली का AQI 300 को पार कर गया था. दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम के अनुसार, शुक्रवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 326 दर्ज किया गया था.

Published at : 12 Dec 2025 02:06 PM (IST)
Air Quality Index Ahmedabad News
