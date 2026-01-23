अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल, मची अफरातफरी

गुजरात में अहमदाबाद शहर के 12 से अधिक स्कूलों को शुक्रवार (23 जनवरी) को बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल मिले, जिसके बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने संस्थानों की गहन तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि सुबह के समय स्कूलों को मिली धमकियों से स्कूल और अभिभावकों में दहशत पैदा हो गई, लेकिन जांच में संबंधित ई-मेल फर्जी निकले.

ई-मेल में तिरंगा फहराने के खिलाफ चेतावनी

पुलिस ने बताया कि डीपीएस, आर्मी स्कूल और महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल सहित कई प्रमुख संस्थानों को ईमेल मिले जिनमें विस्फोट की धमकी दी गई. पुलिस ने कहा कि इन ई-मेल में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने के खिलाफ चेतावनी दी गई और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ‘खालिस्तान के दुश्मन’ बताया गया.

विस्फोट की चेतावनी वाले ईमेल फर्जी निकले- पुलिस

विशेष अभियान दल के पुलिस उपायुक्त राहुल त्रिपाठी ने कहा, ‘‘12 से अधिक स्कूलों को ये ईमेल प्राप्त हुए और बम का पता लगाने व उसे निष्क्रिय करने वाली टीम (बीडीडीएस) की मदद से व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन परिसरों में कुछ भी नहीं मिला. ये ईमेल फर्जी निकले.’’ धमकी भरे ई-मेल के कारण स्कूलों में अफरा-तफरी मच गई. प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया और स्कूलों को एक दिन के लिए बंद कर दिया तथा परिसर में बमों की तलाशी के कार्य की वजह से अभिभावकों से अपने बच्चों को वापस घर ले जाने को कहा गया.

PM मोदी और गृहमंत्री शाह को बताया खालिस्तान का दुश्मन

शहर की साइबर अपराध शाखा प्राथमिकी दर्ज करेगी और मामले की जांच शुरू करेगी. पुलिस के अनुसार, ईमेल में कहा गया कि दोपहर 1:11 बजे बम विस्फोट होगा. इसमें कहा गया, ‘‘मोदी-शाह खालिस्तान के दुश्मन हैं. अपने बच्चों को बचाओ. 26 जनवरी को स्कूलों में भारतीय ‘तिरंगा’ मत फहराना. खालिस्तान-बांग्लादेश जिंदाबाद.’’