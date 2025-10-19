हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातअहमदाबाद में दिवाली से पहले पुलिस का एक्शन, 2 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर

अहमदाबाद में दिवाली से पहले पुलिस का एक्शन, 2 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर

Ahmedabad News: अहमदाबाद पुलिस ने दीपावली से पहले अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया. दो क्षेत्रों से 2.06 करोड़ रुपये की विदेशी शराब जब्त कर उसे बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया.

By : IANS एजेंसी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 09:50 PM (IST)
दीपावली से पहले अहमदाबाद पुलिस ने रविवार (19 अक्टूबर) को गुजरात मद्य निषेध अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रवर्तन अभियान शुरू किया है. इस दौरान शहर के दो क्षेत्रों से जब्त की गई 2.06 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी शराब को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अहमदाबाद पूर्व के जोन 5 में रामोल, निकोल, ओधव, रखियाल, गोमतीपुर, बापूनगर और अमराईवाड़ी सहित कई इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान 1.69 करोड़ रुपये की शराब जब्त की गई.

2.06 करोड़ रुपये का था जब्त की गई शराब का स्टॉक

इस बीच, जोन 7 के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों- जिनमें सरखेज, वासना, सैटेलाइट, बोदकदेव, वेजलपुर, एलिसब्रिज और आनंदनगर शामिल हैं - ने 37 लाख रुपये की शराब जब्त की. कुल मिलाकर जब्त की गई शराब का स्टॉक 2.06 करोड़ रुपये का था. जब्त की गई शराब को आधिकारिक निगरानी में दो अलग-अलग जगहों पर नष्ट कर दिया गया. कार्रवाई के तहत, शराब की बोतलों को जमीन पर बिछाकर बुलडोजर के वजन से चपटा कर दिया गया.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद

इस अभियान के दौरान पुलिस उपायुक्तों, सहायक पुलिस आयुक्तों और संबंधित सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. इस अभियान के जरिए अहमदाबाद पुलिस ने त्योहारी सीजन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि शहर अवैध शराब व्यापार से मुक्त रहे.

दो साल में लगभग 212 करोड़ रुपये का शराब जब्त

गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के तहत गुजरात में लंबे समय से लागू शराबबंदी के बावजूद, अवैध शराब की तस्करी और जब्ती का स्तर अभी भी काफी बड़ा है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो वर्षों (दिसंबर 2022 तक) के दौरान, राज्य ने लगभग 212 करोड़ रुपये मूल्य की शराब (भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), देशी शराब और बीयर सहित) जब्त की है.

इसमें लगभग 197.56 करोड़ रुपये की आईएमएफएल, लगभग 3.99 करोड़ रुपये की देशी शराब और लगभग 10.51 करोड़ रुपये की बीयर की बोतलें शामिल हैं. साल 2024 में आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, गुजरात पुलिस ने लगभग 144 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 82 लाख शराब की बोतलें (आईएमएफएल) जब्त कीं. एक अन्य घटना में वर्ष 2024 के लिए राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने पूरे गुजरात में 455 मामले दर्ज किए, जिनमें लगभग 22.51 करोड़ रुपये मूल्य की शराब और लगभग 52 करोड़ रुपये मूल्य की कुल वस्तुएं (शराब सहित) जब्त की गईं.

Published at : 19 Oct 2025 09:50 PM (IST)
Ahmedabad News GUJARAT NEWS
