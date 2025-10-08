हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gujarat: अहमदाबाद में बैंक फ्रॉड केस में ED का 3 ठिकानों पर एक्शन, 10.95 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा

Gujarat ED Raid: अहमदाबाद में ED ने बैंक फ्रॉड केस में 3 जगह छापेमारी की। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर हुई कार्रवाई में 10.95 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा, कई अहम दस्तावेज जब्त.

By : मनोज वर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने बैंक फ्रॉड से जुड़े एक बड़े मामले में एक साथ तीन जगहों पर छापेमारी की. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है. जांच एजेंसी को शक है कि कुछ फर्मों ने फर्जी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर बैंक से मोटी रकम उधार ली और फिर उसे अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर दिया.

सूत्रों के मुताबिक, ED की टीम ने हमदाबाद जोन में 3 कंपनियों एम/एस श्री ओम फैब, एम/एस श्री बाबा टेक्सटाइल और एम/एस श्री लक्ष्मी फैब के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. ये तीनों फर्में रंजीत कुमार जे. लूनिया की प्रोप्राइटरशिप बताई जा रही हैं.

बताया जा रहा है कि ये फर्में ग्रे कपड़े (Grey Cloth) के ट्रेडिंग बिजनेस में शामिल हैं, लेकिन बैंक से कैश क्रेडिट सुविधा लेने के लिए इन्होंने फर्जी दस्तावेजो का इस्तेमाल किया था.

कैसे हुआ फ्रॉड

ED के सूत्रों के अनुसार, इन फर्मों ने बैंक से कर्ज पाने के लिए गलत अकाउंट स्टेटमेंट, फर्जी इनवॉइस और अन्य झूठे दस्तावेज जमा कराए. बैंक से मिले पैसे को असली बिजनेस में लगाने के बजाय दूसरी कंपनियों और खातों में ट्रांसफर कर दिया गया.

अब तक की जांच में करीब ₹10.95 करोड़ रुपये की रकम को “Proceeds of Crime” यानी अपराध से कमाई गई रकम के तौर पर चिन्हित किया गया है.

ED को मिले अहम सबूत

छापेमारी के दौरान ED की टीम ने फर्मों के दफ्तरों और गोदामों से कई अहम दस्तावेज, कंप्यूटर डाटा और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि बैंक से ली गई रकम किन खातों में ट्रांसफर की गई और उसे आगे कहां इस्तेमाल किया गया.

ED की टीमें फिलहाल इन कंपनियों के फाइनेंशियल ट्रेल और लेनदेन के रूट का बारीकी से विश्लेषण कर रही हैं.

CBI की एफआईआर से शुरू हुई कार्रवाई

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने फर्मों पर कर्ज की रकम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. बैंक ने कहा कि कंपनियों ने कर्ज की रकम लौटाने के बजाय उसे निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया.

शिकायत के आधार पर CBI ने एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद मामला ED के पास पहुंचा और बुधवार को एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत छापेमारी की.

Published at : 08 Oct 2025 11:23 AM (IST)
Tags :
Ahmedabad GUJARAT NEWS ED RAID
Embed widget