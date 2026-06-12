नौकरी गई, शादी टूटी, एअर इंडिया क्रैश के पीड़ित अजय परमार के एक साल बाद भी नहीं भरे जख्म

गुजरात के अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान हादसे को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन इस हादसे से बच निकले अजय परमार के लिए वह दिन आज भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है. हादसे में शारीरिक रूप से झुलसने के साथ-साथ उन्हें गहरा मानसिक आघात भी पहुंचा, जिससे वह अब तक उबर नहीं पाए हैं.

अजय परमार बताते हैं कि जब भी उनके ऊपर से कोई विमान गुजरता है, उन्हें डर लगने लगता है. कई बार रात में अचानक उनकी नींद खुल जाती है और वह दोबारा सो नहीं पाते. हादसे के बाद उनकी नौकरी चली गई और उनकी शादी भी टूट गई.

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12 जून 2025 का वह भयावह दिन

मेघानीनगर निवासी 28 वर्षीय अजय परमार चिकित्सा महाविद्यालय छात्रावास परिसर में माली के तौर पर काम करते थे. उनकी शादी भी हादसे से महज एक महीने पहले हुई थी.

परमार ने बताया कि पिछले साल 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. विमान का मलबा मेघानीनगर छात्रावास परिसर में गिरा था.

उस समय वह दोपहिया वाहन से अपने घर जा रहे थे. हादसे को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘अचानक मुझे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं आग की लपटों में घिर गया.’’

आग के बीच फंसे, फिर अस्पताल पहुंचे

परमार ने बताया कि धमाके के बाद उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वाहन छोड़कर वहां से भागने की कोशिश की. उन्होंने बताया, ‘‘आखिरी चीज जो मैंने देखी, वह थी मेरी मोटरसाइकिल जो आग की लपटों में घिरी थी. उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं. मैं बेहोश होकर गिर पड़ा. कोई मुझे सिविल अस्पताल ले गया.’’

हादसे में वह गंभीर रूप से झुलस गए थे. उनका करीब दो महीने तक इलाज चला. इलाज के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सीधी धूप में काम नहीं करने की सलाह दी.

नौकरी गई, शादी भी टूट गई

स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से अजय को माली की नौकरी छोड़नी पड़ी. इसके बाद उनकी निजी जिंदगी भी बुरी तरह प्रभावित हुई. परमार ने बताया कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई. उन्होंने कहा कि वह कोई काम नहीं कर पा रहे थे और झुलसने की वजह से उनका रूप-रंग भी बदल गया था.

उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने कार्यालयी नौकरी तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा. परमार के अनुसार, ‘‘वे झुलसने के कारण मेरे शरीर पर बने दागों को देखना नहीं चाहते थे.’’

मां के सहारे गुजर रही जिंदगी

फिलहाल अजय परमार अपनी मां के साथ रह रहे हैं. उनकी मां घरेलू सहायिका का काम करती हैं और घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं.

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परमार कहते हैं, ‘‘मुझे अब भी ऊपर से गुजरते हवाई जहाजों से डर लगता है. मैंने आग ही आग वाला वह भयानक मंजर देखा था, और कभी-कभी मैं रात में चौंककर जाग जाता हूं और दोबारा सो नहीं पाता.’’ एक साल बाद भी अजय परमार की जिंदगी उस हादसे की यादों के साये में गुजर रही है, जिसने उनकी दुनिया पूरी तरह बदल दी.