Video: 3 साल की लड़की पर नाबालिग ने चढ़ा दी कार, खुद बाहर निकली बच्ची, अहमदाबाद का वीडियो वायरल
Gujarat viral video: गुजरात के अहमदाबाद के नोबलनगर में तीन साल की बच्ची को नाबालिग लड़के ने कार से कुचल दिया, जिससे बच्ची घायल हो गई. घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
Ahmedabad News: गुजरात के अहमदाबाद के नोबलनगर इलाके में बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दी. जानकारी के अनुसार, एक तीन साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी. कार चला रहा लड़का नाबालिग था. हादसा इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला.
खुद कार के नीचे से निकली बच्ची
वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का कार को गली में मुड़ा रहा था और उसने बच्ची को देखा ही नहीं. अचानक गाड़ी सीधी बच्ची के ऊपर चढ़ गई. टक्कर लगते ही बच्ची बुरी तरह घायल हो गई और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जैसे ही लड़के को एहसास हुआ कि कार की टक्कर किसी चीज से हो गई है. उसमें तुरंत गाड़ी रोकी और उसे देखने के लिए उतरा. लड़का गाड़ी के पीछे आया, तभी बच्ची खुद से बाहर निकलती दिखाई दी.
बच्ची की मां ने लड़के को मारे थप्पड़
मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत बच्ची को उठा लिया और देखने लगे कि ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं. लड़के को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि बच्ची की मां ने भी गुस्से में आकर नाबालिग लड़के को कई थप्पड़ मारे. लोगों का कहना है कि कार पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी, जिससे शक और बढ़ गया है कि कार किसी परिचित की थी और बिना लाइसेंस चलाई जा रही थी.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कार किसकी थी और उसे ड्राइव करने की अनुमति किसने दी थी.
