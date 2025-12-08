रील्स के जुनून में मौत! बाइक चलाते वक्त इंफ्लूएंसर की दर्दनाक मौत, हादसे में धड़ से अलग हुआ सिर

Vlogger Bike Accident: सोशल मीडिया पर रील बनाने और वायरल होने का क्रेज युवाओं में लगातार बढ़ रहा है. लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ में कई युवा अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर जोखिम भरे स्टंट करते हैं. ऐसा ही एक दर्दनाक मामला गुजरात के सूरत में सामने आया है, जहां 18 साल के बाइक व्लॉगर प्रिंस पटेल की तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए मौत हो गई. यह हादसा सूरत के ग्रेटर लीनियर ब्रिज के पास मल्टी-फ्लाईओवर पर हुआ.

रफ्तार ने ली जान

मिली जानकारी के अनुसार, प्रिंस अपनी KTM ड्यूक बाइक को लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था. इसी दौरान उसने बाइक पर नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार दुर्घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों के होश उड़ गए. सड़क पर गिरते ही उसका सिर इतनी जोर से टकराया कि धड़ से अलग हो गया. हादसे के समय उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, जो उसकी जान बचा सकता था.

सोशल मीडिया पर मशहूर था प्रिंस

प्रिंस पटेल अपने यूट्यूब चैनल PKR Vlogger के नाम से जाना जाता था. वह सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट और राइडिंग वीडियो डालता था. उसके कई पुराने वीडियो भी तेज रफ्तार वाले हैं, जिनमें वह बिना सुरक्षा के स्टंट करता नजर आता है. पुलिस के अनुसार, वह सूरत का स्थानीय इन्फ्लुएंसर माना जाता था और कई युवा उसे फॉलो करते थे.

दुर्घटना में जान गंवाने वाला प्रिंस अपनी मां का एकमात्र पुत्र था. परिवार पर इस घटना ने गहरा सदमा छोड़ा है. रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रिंस को बचपन से ही बाइकिंग का शौक था. अपनी KTM बाइक को वह बेहद प्यार करता था और उसका नाम ‘लैला’ रखा था.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा हादसा

पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है. वीडियो में दिख रहा है कि प्रिंस फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय तेज रफ्तार के कारण कंट्रोल खो बैठा. बाइक डिवाइडर से टकराई और दूर जाकर रुकी, जबकि प्रिंस सड़क पर बुरी तरह गिर पड़ा. सिर में लगी जोरदार चोट ने उसकी तुरंत जान ले ली.

इस घटना के बाद दो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ 18 साल की उम्र में उसे हाई-परफॉर्मेंस रेसर बाइक कैसे मिल गई? घर से निकलते समय उसे हेलमेट पहनने के लिए क्यों नहीं कहा गया? पुलिस ने बताया कि यदि वह हेलमेट पहने हुए होता तो शायद यह बड़ा हादसा टल सकता था. दुर्घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.