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हिंदी न्यूज़राज्यनेहा बोरा के बयान पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बोले, 'हम इतना कह सकते हैं कि...'

नेहा बोरा के बयान पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बोले, 'हम इतना कह सकते हैं कि...'

AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेश कभी भारत नहीं हो सकता है और भारत कभी बांग्लादेश नहीं हो सकता है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Oct 2026 06:58 PM (IST)
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ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा का 'बांग्लादेश से प्रेरणा लेने वाला' बयान विवादों में है. अब इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कभी भारत नहीं हो सकता और भारत कभी बांग्लादेश नहीं हो सकता है. 

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ''हम राजनीतिक लोगों पर या ऐसे लोगों पर कभी टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम इतना कह सकते हैं कि बांग्लादेश कभी भारत नहीं हो सकता और भारत कभी बांग्लादेश नहीं हो सकता है. बाकी सबकी अपनी अपनी राय है.''

'समाज में सब तरह के लोग, कुछ मर्यादा लांघ जाते हैं'

जब उनसे पूछा गया कि Gen-Z द्वारा बयानबाजियां की जा रही हैं, आपने भी जेन जी की आत्मशुद्धि को लेकर शिविर लगाए. उन्हें जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन दिल्ली के अंदर नारेबाजी की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ''समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, छोटा, बड़ा, मध्यम, उच्च कोटि की बुद्धि वाले, मध्यम कोटि की बुद्धि वाले, निम्न कोटि की बुद्धि वाले जो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि अपनी मर्यादा को कुछ लोग पार कर जाते हैं. फ्रस्ट्रेशन के कारण भी और परिस्थिति के कारण भी वो गाइड किसकी ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है.''

यात्रा में विवाद नहीं संवाद करें- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

जब उनसे पूछा गया कि महाराज जी एक तरफ आपकी यात्रा है, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की यात्रा है, संविधान को बचाने की यात्रा जिसमें जेन जी भी शामिल हैं. उसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ''भारत में यात्राएं हमेशा निकलती रही हैं. यात्रा से एक बात हमें ध्यान रखनी है कि विवाद नहीं करना है, संवाद करना है. यात्रा से विद्रोह नहीं होना चाहिए. यात्रा से किसी में द्रोह नहीं होना चाहिए.''

'हम लोगों को बदलेंगे तो समाज बदलेगा'

उन्होंने आगे कहा, ''यात्रा में जागृति हो सकती है. अपनी बात रखें, हम भी अपनी बात रखते हैं और जगाते हैं लेकिन किसी से विद्रोह नहीं है, ना ही सरकार से ना ही सरकार के लोगों से और ना किसी व्यक्ति विशेष से, बात है पूरी कम्युनिटी की, हम लोगों को बदलेंगे, समाज बदलेगा तो अपने आप सब बदल जाएगा.''

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जब पूछा गया कि जब आपकी यात्रा थी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन चल रहा और सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई. आपकी यात्रा में भी कई लोग शामिल होने पहुंच रहे थे. इस पर उन्होंने कहा, ''अभी यात्रा है अब इसका परिणाम तो बाद में आएगा और धीरे-धीरे जब समय व्यतीत होता है तो परिणाम आते हैं.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 16 Oct 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
MP News Dhirendra Krishna Shastri Neha Bora
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