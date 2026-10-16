नेहा बोरा के बयान पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री बोले, 'हम इतना कह सकते हैं कि...'

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा का 'बांग्लादेश से प्रेरणा लेने वाला' बयान विवादों में है. अब इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कभी भारत नहीं हो सकता और भारत कभी बांग्लादेश नहीं हो सकता है.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ''हम राजनीतिक लोगों पर या ऐसे लोगों पर कभी टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम इतना कह सकते हैं कि बांग्लादेश कभी भारत नहीं हो सकता और भारत कभी बांग्लादेश नहीं हो सकता है. बाकी सबकी अपनी अपनी राय है.''

'समाज में सब तरह के लोग, कुछ मर्यादा लांघ जाते हैं'

जब उनसे पूछा गया कि Gen-Z द्वारा बयानबाजियां की जा रही हैं, आपने भी जेन जी की आत्मशुद्धि को लेकर शिविर लगाए. उन्हें जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन दिल्ली के अंदर नारेबाजी की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस सवाल पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ''समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, छोटा, बड़ा, मध्यम, उच्च कोटि की बुद्धि वाले, मध्यम कोटि की बुद्धि वाले, निम्न कोटि की बुद्धि वाले जो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि अपनी मर्यादा को कुछ लोग पार कर जाते हैं. फ्रस्ट्रेशन के कारण भी और परिस्थिति के कारण भी वो गाइड किसकी ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है.''

यात्रा में विवाद नहीं संवाद करें- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

जब उनसे पूछा गया कि महाराज जी एक तरफ आपकी यात्रा है, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की यात्रा है, संविधान को बचाने की यात्रा जिसमें जेन जी भी शामिल हैं. उसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ''भारत में यात्राएं हमेशा निकलती रही हैं. यात्रा से एक बात हमें ध्यान रखनी है कि विवाद नहीं करना है, संवाद करना है. यात्रा से विद्रोह नहीं होना चाहिए. यात्रा से किसी में द्रोह नहीं होना चाहिए.''

'हम लोगों को बदलेंगे तो समाज बदलेगा'

उन्होंने आगे कहा, ''यात्रा में जागृति हो सकती है. अपनी बात रखें, हम भी अपनी बात रखते हैं और जगाते हैं लेकिन किसी से विद्रोह नहीं है, ना ही सरकार से ना ही सरकार के लोगों से और ना किसी व्यक्ति विशेष से, बात है पूरी कम्युनिटी की, हम लोगों को बदलेंगे, समाज बदलेगा तो अपने आप सब बदल जाएगा.''

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जब पूछा गया कि जब आपकी यात्रा थी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन चल रहा और सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई. आपकी यात्रा में भी कई लोग शामिल होने पहुंच रहे थे. इस पर उन्होंने कहा, ''अभी यात्रा है अब इसका परिणाम तो बाद में आएगा और धीरे-धीरे जब समय व्यतीत होता है तो परिणाम आते हैं.''

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