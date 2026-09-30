Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयुवराज हत्याकांड: 6 दिन तक नहीं हुई शव की पहचान, पुलिस पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

युवराज हत्याकांड: 6 दिन तक नहीं हुई शव की पहचान, पुलिस पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

साकेत कोर्ट ने युवराज हत्याकांड में गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. शव की पहचान, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में कथित लापरवाही की जांच के आदेश दिए गए हैं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 30 Sep 2026 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

रियल एस्टेट कारोबारी युवराज सिंह मनचंदा की मौत के मामले में गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली पर साकेत कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं. अदालत ने शव को संभालने, उसकी पहचान कराने, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हुई कथित लापरवाही को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने यहां तक कहा कि जिस तरह से नियमों की अनदेखी हुई, उससे सबूत मिटाने में पुलिस अधिकारियों और सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने BNS की धारा 238 के तहत जांच के निर्देश दिए हैं. यह मामला युवराज की बहन हरसिमरन की ओर से दाखिल याचिकाओं के बाद अदालत के सामने आया. कोर्ट ने गुरुग्राम के DCP को आदेश की कॉपी भेजने और मामले में की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली में 91 आपराधिक मामले और ग्रेटर नोएडा में छिपा था बदमाश, अब क्राइम ब्रांच के चढ़ा हत्थे
दिल्ली में 91 आपराधिक मामले और ग्रेटर नोएडा में छिपा था बदमाश, अब क्राइम ब्रांच के चढ़ा हत्थे
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी, खत्म होगा बादलों का दौर; जानें IMD का ताजा अपडेट
दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी, खत्म होगा बादलों का दौर; जानें IMD का ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को राहत, मालिकाना हक की फीस 75% तक घटी
दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को राहत, मालिकाना हक की फीस 75% तक घटी
दिल्ली NCR
चलती कार में बैठकर सुनवाई करना पड़ा भारी, दिल्ली HC ने वकील पर ठोका 1 लाख जुर्माना
चलती कार में बैठकर सुनवाई करना पड़ा भारी, दिल्ली HC ने वकील पर ठोका 1 लाख जुर्माना

सोनीपत: सड़क खराब, अधिकारी गायब, परेशान ग्रामीणों का अनोखा विरोध

ZIPNET पर नहीं डाली गई शव की जानकारी

अदालत ने बादशाहपुर थाने की पुलिस की कार्यप्रणाली में कई गंभीर खामियां बताई हैं. कोर्ट के मुताबिक युवराज का शव 10 सितंबर को मिला था. लेकिन शव की फोटो और पहचान से जुड़ी जानकारी ZIPNET पर 16 सितंबर को अपलोड की गई.

शव मिलने के करीब 6 दिन बाद यह जानकारी डाली गई. खास बात यह है कि तब तक शव का अंतिम संस्कार भी हो चुका था. अदालत ने इस देरी को गंभीर लापरवाही माना और कहा कि इन छह दिनों में शव की पहचान के लिए बेहद अहम समय गंवा दिया गया.

कोर्ट के मुताबिक इस देरी का असर सिर्फ जांच पर ही नहीं पड़ा, बल्कि परिवार अपने भाई के शव की पहचान करने और अंतिम संस्कार करने के अधिकार से भी वंचित रह गया.

72 घंटे शवगृह में रहा शव, फिर भी पहचान की कोशिश नहीं

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि युवराज का शव करीब 72 घंटे तक शवगृह में रखा गया, लेकिन इस दौरान भी उसकी जानकारी ZIPNET पर अपलोड नहीं की गई.

अज्ञात शवों की पहचान के लिए ZIPNET का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में शव की तस्वीर और दूसरी जरूरी जानकारी समय पर अपलोड नहीं होने से पहचान की प्रक्रिया प्रभावित हुई. कोर्ट ने इसी बिंदु को पुलिस की कार्यप्रणाली की बड़ी खामी माना है.

युवराज की बहन हरसिमरन की ओर से अदालत में दाखिल याचिकाओं में परिवार की परेशानी का भी जिक्र किया गया. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर अपने भाई को एक निर्मम हत्या में खोया और पुलिस की चूक के कारण वह अपने भाई का शव तक नहीं देख सकी. इतना ही नहीं, परिवार उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाया. अदालत ने इस स्थिति को बेहद गंभीर माना है.

सुनवाई के दौरान हरसिमरन की ओर से पेश वकील ने बताया कि युवराज के लापता होने की FIR दिल्ली के लाजपत नगर थाने में पहले ही दर्ज हो चुकी थी. इसके बावजूद गुरुग्राम में मिले शव को अज्ञात मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया.

कोर्ट के सामने यह सवाल भी रखा गया कि आसपास के इलाकों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट से शव की जानकारी का मिलान क्यों नहीं कराया गया. अगर ऐसा किया जाता तो संभव है कि शव की पहचान समय रहते हो सकती थी और परिवार को अंतिम संस्कार करने का मौका मिलता.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी कोर्ट ने उठाए सवाल

मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अदालत के सवालों के घेरे में है. कोर्ट ने रिपोर्ट में दर्ज कई बातों पर आपत्ति जताई है. रिपोर्ट में बाहरी चोटों के कॉलम में NIL लिखा गया है. वहीं गर्दन, सिर और खोपड़ी समेत कई अंदरूनी हिस्सों में भी कोई असामान्यता नहीं बताई गई. इसके बावजूद डॉक्टर ने मौत की वजह डूबना बताई.

दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जांच में गिरफ्तार आरोपियों के कथित खुलासे के आधार पर यह बात सामने आई कि युवराज को गर्दन के पास दो गोलियां मारी गई थीं. पुलिस ने कथित वारदात में इस्तेमाल हथियार, युवराज का मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए हैं.

इन्हीं तथ्यों को देखते हुए अदालत ने कहा कि उपलब्ध सबूत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि मौत गोली लगने से हुई हो सकती है और बाद में सबूत छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाया गया.

गोली लगी थी या नहीं, X-ray तक नहीं कराया गया

कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि सड़े-गले शव का X-ray क्यों नहीं कराया गया. अदालत के मुताबिक अगर शरीर के अंदर गोली या कोई धातु का टुकड़ा मौजूद होता तो X-ray से उसके बारे में जानकारी मिल सकती थी.

अदालत ने कहा कि सिर्फ शव के खराब होने की वजह से गोली के रास्ते या हड्डी में मौजूद प्रोजेक्टाइल के निशान जरूरी नहीं कि पूरी तरह खत्म हो जाएं. हालांकि, इसकी सही पुष्टि तभी हो सकती थी जब पोस्टमार्टम तय प्रक्रिया के मुताबिक किया जाता.

पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी नहीं हुई

अदालत ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में एक और बड़ी कमी की ओर इशारा किया. कोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई. इसके अलावा विसरा और डायटम टेस्ट के लिए जरूरी सैंपल भी सुरक्षित नहीं रखे गए. इन सभी बिंदुओं को देखते हुए अदालत ने माना कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में तय नियमों का पालन नहीं हुआ.

अदालत ने सिविल अस्पताल, गुरुग्राम के मेडिकल ऑफिसर डॉ. मानव चौहान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई विसंगतियों को लेकर अदालत के सवालों का जवाब देना होगा. इसके साथ ही गुरुग्राम के DCP को दो सप्ताह के भीतर मामले में की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है.

6 सितंबर को लापता हुए थे युवराज

केस रिकॉर्ड के मुताबिक युवराज मनचंदा 6 सितंबर को लापता हुए थे. इसके बाद 11 सितंबर को दिल्ली के लाजपत नगर थाने में गुमशुदगी की FIR दर्ज की गई. दिल्ली पुलिस ने मामले में युवराज की पूर्व सहकर्मी अन्या वत्स और उसके साथी संयम सचदेवा को 16 सितंबर को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था.

इस पूरे मामले में अब जांच सिर्फ युवराज की मौत तक सीमित नहीं रह गई है. शव मिलने के बाद उसे संभालने, पहचान की प्रक्रिया, पोस्टमार्टम और फिर अंतिम संस्कार तक अपनाई गई पूरी प्रक्रिया भी जांच के दायरे में आ गई है.

अंबाला में तीन मंजिला बिल्डिंग ढही, 4 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे

15 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई

साकेत कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर के लिए तय की है. उस दिन गुरुग्राम DCP को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी. वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉ. मानव चौहान को भी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा.

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2026 07:41 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS HARYANA NEWS Yuvraj Murder Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में 91 आपराधिक मामले और ग्रेटर नोएडा में छिपा था बदमाश, अब क्राइम ब्रांच के चढ़ा हत्थे
दिल्ली में 91 आपराधिक मामले और ग्रेटर नोएडा में छिपा था बदमाश, अब क्राइम ब्रांच के चढ़ा हत्थे
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी, खत्म होगा बादलों का दौर; जानें IMD का ताजा अपडेट
दिल्ली में फिर बढ़ेगी गर्मी, खत्म होगा बादलों का दौर; जानें IMD का ताजा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को राहत, मालिकाना हक की फीस 75% तक घटी
दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को राहत, मालिकाना हक की फीस 75% तक घटी
दिल्ली NCR
चलती कार में बैठकर सुनवाई करना पड़ा भारी, दिल्ली HC ने वकील पर ठोका 1 लाख जुर्माना
चलती कार में बैठकर सुनवाई करना पड़ा भारी, दिल्ली HC ने वकील पर ठोका 1 लाख जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन बोलीं- 'यूपी में चुनाव हैं इसलिए तोड़ी सहारनपुर की मस्जिद'
सपा सांसद इकरा हसन बोलीं- 'यूपी में चुनाव हैं इसलिए तोड़ी सहारनपुर की मस्जिद'
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
इंडिया
मारा गया पाकिस्तानी आतंकी मूसा, सुरक्षाबलों ने कश्मीर में आधी रात को किया ढेर
मारा गया पाकिस्तानी आतंकी मूसा, सुरक्षाबलों ने कश्मीर में आधी रात को किया ढेर
जम्मू और कश्मीर
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
जनरल नॉलेज
किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?
किस तरह का संगीत सुनता था अकबर, कैसे बहलाता था अपना मन?
नौकरी
ITBP में नौकरी पाने का मौका, 81 हजार तक मिलेगी सैलरी
ITBP में नौकरी पाने का मौका, 81 हजार तक मिलेगी सैलरी
टेक्नोलॉजी
क्या फोल्डेबल फोन ले सकते हैं टैबलेट की जगह, जानें किसके लिए सही ऑप्शन?
क्या फोल्डेबल फोन ले सकते हैं टैबलेट की जगह, जानें किसके लिए सही ऑप्शन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget