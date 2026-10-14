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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयूथ कांग्रेस का रेखा गुप्ता पर पलटवार, कहा- वो डर से इस तरह के बयान दे रहीं

यूथ कांग्रेस का रेखा गुप्ता पर पलटवार, कहा- वो डर से इस तरह के बयान दे रहीं

यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने ऐलान किया है कि वो पैदल मार्च कर पुलिस प्रशासन के दुर्व्यवहार का विरोध करेंगे. साथ ही पुलिस पर प्रदर्शन के दौरान धक्क-मुक्की करने का आरोप लगाया.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 14 Oct 2026 02:48 PM (IST)
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यूथ कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो अपने मुख्यालय से संसद मार तक आज पैदल मार्च कर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करेंगे. यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया और धक्का-मुक्की की थी. इसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मुख्यालय से पैदल मार्च निकालकर संसद मार्ग थाने तक जाएंगे

यूथ कांग्रेस मांग करेगी कि जो पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने रेखा गुप्ता पर पलटवार कहा कि जब वोट चोरी का पिटारा खुलेगा तो दिल्ली में रेखा सरकार कैसे बनी इसकी भी पोल खुलेगी.

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पहले जंतर-मंतर तक जाने की थी योजना

हालांकि, पहले यूथ कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो अपने मुख्यालय से निकलकर जंतर मंतर तक जाएंगे, लेकिन BNS की धारा 163 लागू होने की वजह से यूथ कांग्रेस को जंतर-मंतर तक मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी गई. यही वजह है कि अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब के नेतृत्व में संसद मार्ग थाने तक पैदल मार्च निकालकर पहुंचेंगे और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे जो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं .

CM रेखा गुप्ता पर पलटवार

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के व्यापार को नुकसान काफी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ लोग धरना किंग बने हुए हैं. इस पर पलटवार करते हुए उदयभानु चिब ने कहा कि जब वोट चोरी का पिटारा खुलेगा तो उसमें रेखा सरकार की भी पोल खुलेगी और दिल्ली में भी वोट चोरी के जरिए ही सरकार बनाई गई है. इसी डर से रेखा गुप्ता इस तरह की बयानबाजी कर रही है.

उदय भानु चिब ने कहा कि त्यौहार का समय है ऐसे में व्यापार और कारोबारी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए इसका हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से बर्बरता कर रहा है जिस तरीके से प्रदर्शन करने से रोक रहा है उसे दिक्कतें और बढ़ रही हैं.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 14 Oct 2026 02:48 PM (IST)
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Youth Congress DELHI NEWS
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