नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज 10 जनवरी से शुरू हुए विश्व पुस्तक मेला 2026 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग पूरी तैयारी के साथ हिस्सा ले रहा है. नौ दिनों तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन में पाठकों को ज्ञान, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी पुस्तकों का समृद्ध अनुभव मिलने वाला है.

यह नौ दिवसीय विश्व पुस्तक मेला 18 जनवरी तक प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है. मेले का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से किया जा रहा है. देश-विदेश के प्रमुख प्रकाशन संस्थान इस आयोजन का हिस्सा बने हैं.

भारतीय सैन्य इतिहास थीम पर विशेष प्रस्तुतियां

इस वर्ष पुस्तक मेले की थीम ‘भारतीय सैन्य इतिहासः 75 वर्ष की वीरता और बुद्धिमत्ता’ रखी गई है. इसी थीम के अनुरूप प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों की विविध श्रृंखला के साथ पाठकों को आकर्षित कर रहा है. सैन्य इतिहास से लेकर राष्ट्र निर्माण की कहानियां पाठकों के लिए खास होंगी.

कला, संस्कृति और इतिहास पर पुस्तकों का खजाना

प्रदर्शनी में कला और संस्कृति, इतिहास, सिनेमा, व्यक्तित्व और जीवनियां, भूमि और लोग, गांधीवादी साहित्य और बाल साहित्य जैसे विषयों पर आधारित पुस्तकों को शामिल किया गया है. ये पुस्तकें न सिर्फ ज्ञानवर्धक हैं बल्कि भारतीय विरासत को भी गहराई से समझने का अवसर देती हैं.

प्रीमियम पुस्तकों की खास श्रृंखला

प्रकाशन विभाग की प्रीमियम पुस्तकों में राष्ट्रपति भवन श्रृंखला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चयनित भाषण, महात्मा गांधी की रचनाएं और पंडित मदन मोहन मालवीय की रचनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं. ये पुस्तकें शोधकर्ताओं और गंभीर पाठकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं.

लोकप्रिय पत्रिकाओं का भी होगा प्रदर्शन

पुस्तकों के साथ-साथ प्रकाशन विभाग अपनी लोकप्रिय और व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र, आजकाल और बाल भारती का भी प्रदर्शन कर रहा है. मेले में आने वाले आगंतुक रोजगार समाचार और एम्प्लॉयमेंट न्यूज की वार्षिक सदस्यता भी ले सकते हैं.

सांस्कृतिक गतिविधियों से सजेगा पुस्तक मेला

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रकाशन जगत के सबसे बहुप्रतीक्षित आयोजनों में गिना जाता है. पुस्तक खरीदारी के साथ-साथ आगंतुक ऑथर्स कनेक्ट, युवा कॉर्नर, बाल लेखक कॉर्नर और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठा सकते हैं. प्रकाशन विभाग अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रदर्शन स्टॉल संख्या डी-08, हॉल संख्या 5, भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया है. पाठक यहां सीधे विभाग के प्रतिष्ठित प्रकाशनों से रूबरू हो सकेंगे.

1941 से ज्ञान और विश्वसनीयता की पहचान

1941 में स्थापित प्रकाशन विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख प्रकाशन संस्थान है. यह विभाग विकास, भारतीय इतिहास, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रोजगार जैसे विषयों पर विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है. अपनी प्रामाणिक सामग्री और विश्वसनीयता के लिए यह विभाग पाठकों के बीच खास पहचान रखता है.

प्रकाशन विभाग की प्रमुख पत्रिकाओं में योजना, कुरुक्षेत्र और आजकाल शामिल हैं. इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र रोजगार समाचार और एम्प्लॉयमेंट न्यूज तथा प्रतिष्ठित संदर्भ वार्षिक इंडिया ईयर बुक भी विभाग की पहचान को और मजबूत बनाते हैं.