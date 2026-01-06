पुस्तक प्रेमियों के लिए इस साल विश्व पुस्तक मेला (World Book Fair 2026) कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है. पहली बार मेले में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क होगा. वहीं भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन जगत की अभूतपूर्व भागीदारी इसे अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बना रही है.

विश्व पुस्तक मेले में आने वालों को इस बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सह-आयोजक भारतीय पुस्तक न्यास ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन के साथ मिलकर प्रवेश शुल्क समाप्त करने का फैसला लिया है. उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग किताबों और विचारों के इस महाकुंभ से जुड़ सकें. मेले का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

10 जनवरी से भारत मंडपम में पुस्तक उत्सव

दिल्ली के भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरू होने वाला यह मेला नौ दिनों तक चलेगा. इस बार मेला पहले से कहीं अधिक बड़े स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है. देश की विभिन्न भाषाओं से जुड़े करीब एक हजार प्रकाशक इसमें हिस्सा ले रहे हैं. कुल मिलाकर लगभग तीन हजार स्टॉल पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे.

सेना के इतिहास पर केंद्रित थीम, तीनों सेनाओं की होगी मौजूदगी

इस संस्करण की थीम भारतीय सेनाओं के इतिहास पर आधारित रखी गई है. इसी वजह से थलसेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी भी मेले में शिरकत करेंगे. आयोजकों के अनुसार, 50 से अधिक विशिष्ट अतिथियों के आने की संभावना है, जिससे मेला न केवल साहित्यिक बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मंच भी बनेगा.

30 देशों की भागीदारी, कतर गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेन फोकस कंट्री

विश्व पुस्तक मेले में इस बार अंतरराष्ट्रीय रंग और गहरा होगा. कुल 30 देश इसमें भाग ले रहे हैं. कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, जबकि स्पेन को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है. रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना और लिथुआनिया जैसे देश भी इस वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

11 देशों के निदेशक आएंगे, बच्चों के लिए बनेगा खास बाल मंडप

मेले की गरिमा को और ऊंचा करने के लिए 11 देशों से विश्व पुस्तक मेलों के निदेशक भी दिल्ली पहुंचेंगे. बच्चों के लिए ‘किड्स एक्सप्रेस’ नाम से विशेष बाल मंडप तैयार किया जा रहा है, जो 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा. यहां बाल साहित्य के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों और संवाद सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा.

हर आयु वर्ग को जोड़ने की कोशिश, निःशुल्क प्रवेश से बढ़ेगी पहुंच

एनबीटी के निदेशक युवराज मलिक के अनुसार, प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर जल्द स्थिति साफ हो जाएगी. उन्होंने बताया कि मेले को जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रवेश निःशुल्क किया गया है. बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ पाठकों सभी के लिए उपयोगी सामग्री और कार्यक्रम सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.