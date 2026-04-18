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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'2029 के आम चुनावों में...', महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पूर्व IPS किरण बेदी की प्रतिक्रिया

'2029 के आम चुनावों में...', महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पूर्व IPS किरण बेदी की प्रतिक्रिया

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: महिला आरक्षण बिल दो तिहाई बहुमत हासिल न करने से गिर गया. इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है.

By : फियाज उल मुस्तफा, IANS एजेंसी | Updated at : 18 Apr 2026 01:43 PM (IST)
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महिला आरक्षण को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है. इस पर पक्ष-विपक्ष समेत सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. महिला आरक्षण संशोधन विधेयक शुक्रवार ( 17 अप्रैल) को लोकसभा में पेश किया गया. यह विधेयक दो तिहाई बहुमत साबित न होने के बाद गिर गया. 

पिछले कई दिनों से इस पर चल रही सियासत के बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि यह तभी संभव हो सकता है जब 2029 के आम चुनावों में दो तिहाई बहुमत वाली सरकार बने, जो उपरोक्त सभी कारकों के बीच सही संतुलन खोजने की दूरदर्शिता रखती हो. जो एक विकसित भारत के लिए एकजुट हो.

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एक्स पर ट्वीट कर किरण बेदी ने दी प्रतिक्रिया

पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने ट्वीट में लिखा कि जनसंख्या, आर्थिक विकास, जनगणना और परिसीमन जैसी राजनीतिक जटिलताओं और साथ ही प्रतिबंधात्मक संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए मुझे 2029 से पहले संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की कोई संभावना नहीं दिखती.

उन्होंने लिखा कि आज महिलाएं राष्ट्रीय विकास में हिस्सेदारी के लिए एक महत्वाकांक्षी वोट बैंक हैं. उनका कहना है कि महिलाएं चुनाव में एक निर्णायक शक्ति हैं. सिर्फ दिखावटी तौर पर उन्हें खुश करना काफी नहीं, अब वे भारत के भविष्य को संवारने में अपनी सीधी भूमिका चाहती.

किरण बेदी ने बिल पेश होने से पहले दी थी यह प्रतिक्रिया

किरण बेदी ने संसद में बिल गिरने से पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर संसद इस महिला आरक्षण बिल को पास करने में चूक जाती है, तो महिला मतदाता उन दलों का समर्थन कर सकती हैं जो 2029 की संसद और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का वादा करेंगे. 

उनके अनुसार, आज की महिला मतदाता अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि वे ठोस बदलाव चाहती हैं. किरण बेदी का कहना है कि महिलाएं अब चुनावी राजनीति में एक निर्णायक शक्ति बन चुकी हैं. महिलाओं को केवल प्रतीकात्मक रूप से खुश करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें असली फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है. उनके अनुसार, देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं की सीधी और सक्रिय भूमिका बेहद अहम है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Kiran Bedi Womens Reservation Bill DELHI NEWS
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