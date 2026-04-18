हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमहिला आरक्षण पर CM रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला, कहा- 'कुर्सी जाने के डर से बिल गिरने पर...'

महिला आरक्षण पर CM रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला, कहा- 'कुर्सी जाने के डर से बिल गिरने पर...'

Women Reservation Bill: एबीपी न्यूज़ से बातचीत में CM रेखा गुप्ता ने महिला बिल पर विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि मठाधीशों को कुर्सी जाने का डर है, इसीलिए बिल गिरने पर उन्होंने तालियां बजाईं.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 10:37 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) के पास न हो पाने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा और करारा हमला बोला है. एबीपी न्यूज़ (ABP News) से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल पर विपक्ष का रवैया पूरी तरह से महिला विरोधी है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के राजनीतिक 'मठाधीशों' को यह डर सता रहा है कि यदि महिलाएं राजनीति में आगे आईं, तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी और उनकी पुरानी राजनीति खत्म हो जाएगी.

'परिवारवाद से बाहर नहीं निकाल पाते महिला चेहरे'

सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कुछ दलों में आम महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोई इच्छा ही नहीं है. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कोई बड़ा महिला चेहरा नजर नहीं आता. इसी तरह समाजवादी पार्टी (SP) में भी मुख्य तौर पर सिर्फ डिंपल यादव ही दिखाई देती हैं." उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को आगे करती हैं, आम महिलाओं को मौका नहीं देतीं.

'बिल गिरने पर बजाईं तालियां, पीटीं मेजें'

मुख्यमंत्री ने संसद के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि जब यह ऐतिहासिक बिल लोकसभा में गिरा, तो विपक्ष के कई नेता खुश नजर आ रहे थे. उन्होंने इसके जश्न में मेजें पीटीं और तालियां बजाईं. सीएम के अनुसार, विपक्ष का यह बर्ताव साफ दिखाता है कि वे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला नेतृत्व के उभरने से खौफजदा हैं.

'वोट खिलाफ डालने वाले सांसदों को देना होगा जवाब'

रेखा गुप्ता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देश की महिलाएं अब पूरी तरह से जागरूक हो चुकी हैं. जिन सांसदों और नेताओं ने इस बिल के खिलाफ वोट किया है, उन्हें आगामी चुनावों में देश की महिलाओं के सामने जवाब देना पड़ेगा. महिलाएं ऐसे नेताओं को कड़ा सबक सिखाएंगी.

क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम?

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का मुख्य उद्देश्य संसद (लोकसभा) और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है, ताकि नीति-निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ सके. लंबे समय से इस बिल की मांग हो रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के लागू होने से राजनीति में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा. वहीं, विपक्ष का तर्क है कि इस बिल में कुछ तकनीकी खामियां हैं (जैसे परिसीमन की शर्त), जिन्हें पहले ठीक करना जरूरी है. फिलहाल, यह मुद्दा देश भर में पूरी तरह से गरमा गया है और आने वाले चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा साबित होगा.

ये भी पढ़ें: 

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 18 Apr 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS REKHA GUPTA Women Reservation Bil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
महिला आरक्षण पर CM रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला, कहा- 'कुर्सी जाने के डर से बिल गिरने पर...'
महिला आरक्षण पर CM रेखा गुप्ता का विपक्ष पर हमला, कहा- 'कुर्सी जाने के डर से बिल गिरने पर...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: रोहिणी में शिव महापुराण के चलते कई रूट डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें जरूरी खबर
दिल्ली: रोहिणी में शिव महापुराण के चलते कई रूट डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें जरूरी खबर
दिल्ली NCR
'हमें साथ रहने दो', नेत्रहीन कपल के प्यार का रोड़ा बना परिवार, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पीड़ित
'हमें साथ रहने दो', नेत्रहीन कपल के प्यार का रोड़ा बना परिवार, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पीड़ित
दिल्ली NCR
Dehi News: दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने 4 को दबोचा, IED से दहलाने का था प्लान
दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम, स्पेशल सेल ने 4 को दबोचा, IED से दहलाने का था प्लान
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: हार का डर..चुनाव से पहले महिला बिल? | Women Reservation Bill | PM Modi | BJP
Womens Reservation Bill : बिल गिरने पर BJP ने Rahul Gandhi के घर की घेराबंदी! | Breaking
Chitra Tripathi: बिल गिरा..अब क्या करेगी सरकार? | Women Reservation Bill | BJP | Congress | Breaking
Iran Israel US War: 18 घंटे के अंदर फिर होर्मुज बंद! | China | Hormuz | Trump | Breaking | ABP News
Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
'यह सुनकर गहरी निराशा हुई कि...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
'यह सुनकर गहरी निराशा हुई कि...', PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
क्रिकेट
14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके
14 ओवर में थे 148, फिर भी SRH से नहीं बने 200, CSK के सामने 195 का लक्ष्य; अभिषेक-क्लासेन चमके
बॉलीवुड
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
ट्रेंडिंग
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget