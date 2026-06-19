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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली को मिला पहला महिला पुलिस थाना, सभी थानों में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा

दिल्ली को मिला पहला महिला पुलिस थाना, सभी थानों में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा

Women Police Station: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 19 Jun 2026 05:59 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी में उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शुक्रवार (19 जून) को नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सब्जी मंडी इलाके में दिल्ली पुलिस के पहले महिला थाने का उद्घाटन किया. यह थाना शनिवार (19 जून 2026) से पूरी तरह कार्यरत होगा. यह पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच करेगा. इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी मौजूद रहे.

दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा, ''इस पहल की सफलता केवल दर्ज मामलों की संख्या से नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चियों में पैदा होने वाले भरोसे से आंकी जाएगी. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है और किसी भी अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए.''

दिल्ली पुलिस की महिला थाना की क्या खासियत?

दिल्ली पुलिस की महिला थाना घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, पीछा करना (स्टॉकिंग), रेप और बच्चों के खिलाफ अपराधों जैसे मामलों की जांच करेगा. थाने में अधिकांश स्टाफ महिला पुलिसकर्मियों का होगा ताकि पीड़ितों को संवेदनशील और सुरक्षित माहौल मिल सके.


दिल्ली को मिला पहला महिला पुलिस थाना, सभी थानों में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा

सभी पुलिस थानों में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम की घोषणा

LG संधू ने यह भी घोषणा की है कि शनिवार (19 जून) से शहर के सभी पुलिस थानों में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत सीनियर पुलिस अधिकारी आम लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उनके निस्तारण की दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे.


दिल्ली को मिला पहला महिला पुलिस थाना, सभी थानों में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने क्या कहा?

इस अवसर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए 116 पिंक बूथ, महिला पीसीआर वैन, 1091 हेल्पलाइन और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम चला रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह महिला थाना जेंडर-सेंसिटिव और पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग का मॉडल बनेगा.

कार्यक्रम में महिला नेता और कई अधिकारी रहे मौजूद

इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों, आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों, महिला नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया.

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Published at : 19 Jun 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Taranjit Singh Sandhu DELHI NEWS Delhi Women Police Station
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