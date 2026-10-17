ACP पर आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार को झटका, दिल्ली HC से नहीं मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने ACP विवेक भगत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. साथ ही मामले को दशहरा अवकाश के बाद तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने फिलहाल FIR की जांच रोकने या कोई अंतरिम राहत देने का आदेश नहीं दिया.

महिला पत्रकार ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत से जांच पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. उन्होंने दलील दी कि ACP विवेक भगत ने महिला पत्रकार को अपने खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर आगे कार्रवाई करने से रोकने और डराने के मकसद से FIR दर्ज कराई है.

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हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर जांच रोकने से जुड़ी कोई राहत नहीं दी. सुनवाई के दौरान जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने मौखिक रूप से कहा कि मामले को छुट्टियों के तुरंत बाद सूचीबद्ध किया जाए. उन्होंने तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला

महिला पत्रकार के वकील ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें पत्रकार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद वकील ने हाईकोर्ट से FIR की जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया.

हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मांग पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है. अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद रखने को कहा है.

ACP ने लगाए सार्वजनिक अपमान के आरोप

दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत की शिकायत पर महिला पत्रकार और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आरोपियों ने ड्यूटी कर रहे ACP को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और जातिसूचक टिप्पणियां कीं.

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 356(2) और 3(5) के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान भी लगाए गए हैं. महिला पत्रकार ने इन आरोपों को चुनौती देते हुए FIR रद्द करने की मांग की है.

3 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ा है पूरा मामला

यह विवाद 3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान की घटना से जुड़ा है. महिला पत्रकार के आरोप के मुताबिक, वह प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता को हिरासत में लिए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थीं. इसी दौरान ACP विवेक भगत ने कथित तौर पर उन्हें अनुचित तरीके से छुआ और धक्का दिया.

महिला पत्रकार ने इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उनकी शिकायत पर अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है. दूसरी ओर, ACP की शिकायत पर महिला पत्रकार और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया.

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इस मामले में सह-आरोपी एक पुरुष पत्रकार ने भी अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई भी टाल दी है. फिलहाल हाईकोर्ट ने FIR की जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद होगी.