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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकौन हैं सौरव दास जो CJP की तरफ से जेपी नड्डा से मिलने गए, इस फील्ड में है महारत हासिल

कौन हैं सौरव दास जो CJP की तरफ से जेपी नड्डा से मिलने गए, इस फील्ड में है महारत हासिल

Saurav Das Profile: सौरव पर राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने का आरोप लगाया गया. हालांकि, उनका कोई राजनीतिक जुड़ाव सामने नहीं आया है. सौरव के पास जर्नलिज्म की डिग्री है और वह कम उम्र से ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 23 Jul 2026 12:10 PM (IST)
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दिल्ली में NEET परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) जंतर-मंतर पर 20 जून से विरोध प्रदर्शन कर रही है. इस आंदोलन के समर्थन में लाखों छात्र, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता भी आये हैं. इस आंदोलन के बीच CJP के मुख्य प्रवक्ता और स्वतंत्र खोजी पत्रकार सौरव दास का नाम काफी चर्चा में है.

सौरव दास ने छात्रों की मांगों को लेकर CJP सदस्य आशुतोष रांका के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर मांगे सौंपी थी. इसके बाद जब मंत्री ने दोबारा आवास पर बुलाकर बात करने की बात कही तो सौरव दास ने ये कहकर मना कर दिया कि वार्ता केवल जंतर-मंतर के पास होगी. इस मांग के बाद से उनका नाम और ज्यादा सुर्खियों में है. हर कोई जानना चाहता है कि अखिर वो है कौन और कैसे CJP का हिस्सा बन कर आज छात्र आंदोलन में शामिल हो गए हैं. 

कौन हैं सौरव दास?

सौरव दास के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वो दिल्ली के निवासी हैं. सौरव स्वतंत्र खोजी पत्रकार हैं और एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं. सौरव ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्नातक किया है. साल 2017 में केवल 18 वर्ष की उम्र में सौरव ने सूचना का अधिकार कानून (RTI Act) का इस्तेमाल करना शुरू किया और कई बड़े खुलासे किए थे. इन खुलासों के बाद भी उनका नाम राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा में रहा. सौरव दास जलवायु नीति और नागरिक मुद्दों पर काम करने वाले संगठन 'क्लाइमेट एक्शन फ्रंट' के सह-संस्थापक भी हैं. 

साल 2020 में सौरव ने एक पेशेवर पत्रकार के रूप में लिखना शुरू किया था. इस दौरान उन्होंने देश के कानून, शासन, न्यायपालिका, अपराध और संस्थागत पारदर्शिता पर मुख्यतर आर्टिकल भी लिखे थे. सौरव के आर्टिकल द कारवां, अल जजीरा, द वायर और द हिंदू जैसे कई बड़ी संस्थानों में प्रकाशित भी हुए हैं. इसके अलावा सौरव ने द वायर के लिए 'The Justice Brief with Saurav Das' के नाम से एक सीरीज भी होस्ट किया था. 

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कौन से आर्टिकल बने चर्चा का विषय?

सौरव ने 'द कारवां' पत्रिका के लिए एक नवंबर 2024 को एक आर्टिकल लिखा था, जो पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की प्रोफाइल पर आधारित था. इसका शीर्षक 'the Equivocations of DY Chandrachud' था और ये 16,000 शब्दों का एक विस्तृत क्रिटिकल प्रोफाइल था. ये आर्टिकल काफी चर्चा में भी आया था. इसके अलावा सौरव ने PMLA और ED की भूमिका पर सवाल उठाते हुए भी कई आर्टिकल लिखे हैं. 

सौरव फिलहाल अपनी एक किताब पर भी काम कर रहे हैं जिसका नाम 'Complicit Silence: The Court’s Role in India's Quiet Suffering' है. इसका आधार उन पीड़ितों कहानियां होंगी, जो भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और काम के तरिकों पर सवाल खड़े करने से जुड़ी होगी.

RTI कार्यकर्ता के तौर पर क्या रही भूमिका?

सौरव दास ने RTI कार्यकर्ता के तौर पर कई बड़े मुद्दों की जानकारी निकाली और कई बड़े खुलासे कर किए हैं. प्रमुख तौर पर उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सौरव ने सूचना आयोग में लंबित महामारी से जुड़े RTI अपीलों के शीघ्र निपटारे को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को लंबित मामलों पर तेजी से एक्शन लेने के निर्देश जारी करने पड़े थे.  

इसके अलावा सौरव ने 'आरोग्य सेतु' ऐप के डेवलपमेंट और ट्विटर/सोशल मीडिया पर सरकार के एक्शन को लेकर भी RTI दायर कर जानकारी निकाली थी और कोर्ट के जरिए कई सवाल खड़े किये थे. साल 2020 के JNU हिंसा मामले की जानकारी को लेकर भी सौरव ने RTI दायर की थी. इस कारण दिल्ली पुलिस की FIR और एक्शन पर कई सवाल खड़े हुए थे. 

उमर खालिद के साथ कनेक्शन को लेकर भी रहे चर्चा में

स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते सौरव दास ने तिहाड़ में बंद कैदियों, उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य मानवाधिकार मामलों पर RTI के जरिए कुछ आंकड़े निकाले थे और कानूनी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े किए थे. इस दौरान वो दिल्‍ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद से मिले भी थे, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी. अब जब वो CJP से जुड़े तो लोगों ने उनके लिंक्स निकालने शुरू कर दिए और उमर खालिद के साथ की तस्वीर को लेकर वो सुर्खियों में भी रहे. इसके अलावा सौरव ने उमर खालिद के मामले पर कई आर्टिकल भी लिखें हैं, जिसमें दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत, UAPA, न्यायिक प्रक्रिया और कोर्ट के रूख की आलोचना की गई है. ये आर्टिकल विभिन्न प्रकाशनों में पब्लिश किये गए हैं. 

क्या राजनीति से है जुड़ाव?

सौरव पर राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने का आरोप तक लगाया गया. हालांकि, सौरव दास का कोई राजनीतिक जुड़ाव सामने नहीं आया है और उन्होंने कहा साफ भी किया है कि किसी राजनीतिक दल से उनका कोई नाता नहीं है. हालांकि, सौरव ने 29 नवंबर 2025 को एक पोस्ट में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के प्रदूषण-विरोधी विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था, लेकिन ये उनके राजनीतिक जुड़ाव को साबित नहीं करता. सौरव गुप्ता के एक्स हैंडल को खंगाले तो वो आप पायेंगे कि वो अक्सर सरकार और न्यायपालिक की कार्यशैली और फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं. 

CJP से कैसे जुड़े?

CJP जब छात्रों के लिए सामने आई तो काफी चर्चा में रही. इसे अभिजीत दिपके ने शुरू किया था. दिपके ने जून 2026 में आधिकारिक रूप से तीन प्रवक्ताओं की घोषणा की थी, जिसमें सौरव दास को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया. CJP ने यह जिम्मेदारी सौरव को उनकी पत्रकारिता और सामाजिक मुद्दों पर अनुभव के कारण दी थी. वो अक्सर CJP के मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत कते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करते हैं और छात्र आंदोलन का पक्ष रखते दिखाई देते हैं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 23 Jul 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Student Protest CJP DELHI NEWS CJP Protest Saurav Das
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