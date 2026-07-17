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दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे अनुराग कुमार, जानें कौन हैं सतीश गोलचा की जगह लेने वाले अधिकारी
Delhi Police Commissioner: आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है. उन्हें सतीश गोलचा की जगह नियुक्ति मिली है.
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