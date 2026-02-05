कीमोथेरेपी के बाद का दिन आमतौर पर दर्द, थकान और कमजोरी से भरा होता है. लेकिन फरीदाबाद की प्रोमा मुखर्जी ने इस दर्द को भी अपनी ताकत बना लिया. 34 साल की उम्र में स्टेज-2 ब्रेस्ट कैंसर से जूझते हुए उन्होंने साबित किया कि हौसले के आगे बीमारी भी हार मान सकती है.

एक मंचीय प्रस्तुति से महज दो दिन पहले कीमोथेरेपी के तेज इलाज ने उनके बाल छीन लिए थे. वह पहली बार विग पहनकर मंच के पीछे खड़ी थीं. शरीर पर इलाज का असर साफ था, पर मन में नृत्य की आग जिंदा थी. जैसे ही तबले की थाप गूंजी, 'मरीज' कहीं खो गई और सामने आई एक सशक्त कथक कलाकार. तीखे चक्कर, सधी हुई पदचाप और भावों की गहराई सब कुछ ऐसा था. जिसने डॉक्टरों की उम्मीदों को भी चुनौती दी.

प्रोमा 20 साल से कर रही थी कथक का अभ्यास

जानकारी के अनुसार, प्रोमा पिछले 20 वर्षों से कथक का अभ्यास कर रही हैं. उनके लिए नृत्य सिर्फ कला नहीं, बल्कि जीवन की डोर है. वह कहती हैं, "शुरुआत में मुझे खुद पर संदेह था और डर भी लगा. लेकिन मुझे पता था कि मैं नृत्य के लिए बनी हूं. मंच मेरी जगह है. वहीं से मेरी असली ताकत आती है." यही विश्वास उन्हें हर बार आगे बढ़ाता गया.

नृत्य ने उन्हें दी मानसिक मजबूती- प्रोमा

कैंसर के इलाज के दौरान भी प्रोमा ने अभ्यास नहीं छोड़ा. उन्होंने अपने शरीर की सीमाओं को समझते हुए कदम बढ़ाए, आराम किया और फिर दोबारा उठीं. परिवार, गुरुओं और शिष्यों का साथ उनके लिए संबल बना. प्रोमा मानती हैं कि नृत्य ने उन्हें मानसिक मजबूती दी है. दर्द से लड़ने की शक्ति दी और उम्मीद बनाए रखी है.

आज प्रोमा की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो बीमारी से जूझ रहे हैं. वह बताती हैं कि मुश्किल समय में अपनी पहचान और अपने जुनून को थामे रखना कितना जरूरी है. जब जिंदगी ने उन्हें कैंसर दिया तो प्रोमा ने नृत्य से उसका जवाब दिया और जीत की ताल पर आगे बढ़ती रहीं.

