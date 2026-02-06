हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे ने ली युवक की जान, BJP पर बरसी AAP, कहा- 'यह हादसा नहीं हत्या है’

दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे ने ली युवक की जान, BJP पर बरसी AAP, कहा- 'यह हादसा नहीं हत्या है’

दिल्ली के जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई. आप ने इसे 'सरकारी हत्या' बताते हुए बीजेपी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है. जानें पूरा मामला.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Feb 2026 07:21 PM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी की सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक 25 साल के युवक की मौत हो गई. इस घटना ने दिल्ली की राजनीति में उबाल ला दिया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार और प्रशासन की घोर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे 'सरकारी हत्या' करार दिया है. उन्होंने कहा, "राजधानी की सड़कों पर गड्ढे में गिरकर जान जाना हादसा नहीं, बल्कि हत्या है. बीजेपी सरकारों ने नोएडा की पिछली घटना से कुछ नहीं सीखा. इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये का खामियाजा जनता अपनी जान देकर भुगत रही है."

सौरभ भारद्वाज ने उठाए पुलिस और प्रशासन पर सवाल

शुक्रवार को आप मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने घटना का विस्तृत ब्यौरा साझा किया. उन्होंने बताया कि मृतक युवक, कमल (25), रोहिणी स्थित एक कॉल सेंटर में काम करता था. गुरुवार रात काम से लौटते समय वह जनकपुरी में एक खुले गड्ढे में गिर गया और पूरी रात वहीं तड़पता रहा.

भारद्वाज ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा...

शिकायत में देरी: कमल के परिजन रात भर रोहिणी, पालम और जनकपुरी समेत 6 अलग-अलग थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी थाने ने एफआईआर दर्ज नहीं की.
संवेदनहीनता: सागरपुर थाने में पुलिसकर्मी ने पीड़ित परिवार से कहा कि 'सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं खोया है, पूरी दुनिया खो रही है.'
लोकेशन का रहस्य: पुलिस ने परिवार को कमल की जो लोकेशन भेजी थी, उसे तुरंत डिलीट क्यों किया गया? क्या पुलिस कुछ छिपाना चाह रही है?

बैरिकेडिंग पर विवाद

सौरभ भारद्वाज ने क्षेत्रीय मंत्री आशीष सूद पर 'लीपापोती' करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मंत्री दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, जबकि चश्मदीदों के मुताबिक बैरिकेडिंग और पर्दे शुक्रवार सुबह पुलिस के आने के बाद लगाए गए. उन्होंने मांग की कि पुलिस उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे ताकि सच सामने आ सके कि गड्ढे के पास कोई चेतावनी बोर्ड था या नहीं.

यह घटना दिल्ली में बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता पर बड़े सवाल खड़े करती है. 'आप' ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें.

Published at : 06 Feb 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Delhi News BJP Delhi AAP Rekha Bhardwaj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड
इंडिया
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
Advertisement

वीडियोज

Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: अच्छे खासे सीरियल की फिल्म बना कर सब बर्बाद कर दिया
Crypto Market Shock: Bitcoin $70,000 के नीचे क्यों फिसला?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड
इंडिया
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
बॉलीवुड
'रात गई बात गई...'प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- 90 पर्सेंट शादियां फेक होती है
प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- '90 पर्सेंट शादियां फेक होती है'
विश्व
'अंजाम भुगतना होगा', शिया मस्जिद में हुए सुसाइड अटैक पर फूटा PAK विदेश मंत्री का गुस्सा, हमलावरों को दी धमकी
'अंजाम भुगतना होगा', शिया मस्जिद में हुए सुसाइड अटैक पर फूटा PAK विदेश मंत्री का गुस्सा, हमलावरों को दी धमकी
जनरल नॉलेज
Largest Diamond Reserves: इस देश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हीरे, जानें कैसे बना यह डायमंड हब
इस देश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हीरे, जानें कैसे बना यह डायमंड हब
नौकरी
PNB Recruitment: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget