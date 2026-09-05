दिल्ली में बारिश से जलभराव, आज भी बरसेंगे बादल, जानें अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (4 सितंबर) को हुई बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है. हालांकि, भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में आज शनिवार (5 सितंबर) के दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. विभाग ने आज शनिवार के लिए शहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

आज भी बरसेंगे बादल

मौसम विभाग ने शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. आज शहर का अधिकतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आज सुबह से दोपहर तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान या बिजली कड़कने की संभावना है. इसके बाद दोपहर से शाम के समय भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर हो सकता है. वहीं, दिन के दौरान शहर में 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलने का अनुमान है.

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कैसा रहा पिछले 24 घंटों का मौसम?

पिछले 24 घंटों को दौरान राजधानी में नमी का न्यूनतम स्तर 60 प्रतिशत और अधिकतम नमी का स्तर 100 प्रतिशत दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. शहर में दिन के दौरान दिल्ली में 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वी हवाएं चलीं. सफदरजंग में दोपहर 3:30 बजे 50 किमी/घंटा की गति से और पालम में दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच 30 से 60 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलीं.

कहां-कितनी हुई बारिश?

शुक्रवार (4 सितंबर) की बात करें तो सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम का मिजाज बदला रहा. इस दौरान दिल्ली में औसतन बारिश 32.6 मिमी दर्ज की गई. सबसे अधिक बारिश पालम में 75.6 मिमी, लोधी रोड में 3.1 मिमी और सफदरजंग में 0.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा पूसा में 29.0 मिमी, रिज में 20 मिमी और अयानगर में 12.0 मिमी बारिश दर्ज की गई.

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed at Indira Gandhi International Airport after heavy rainfall lashed the national capital. pic.twitter.com/vejJpM2W2l — ANI (@ANI) September 4, 2026

उड़ानों पर पड़ा असर

भारी बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन पर भी असर देखने को मिला. यहां खराब मौसम के कारण अलग-अलग शहरों से आने वाली कई घरेलू उड़ानें देरी से पहुंचीं. वहीं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट परिसर के कई हिस्सों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई. पालम, सफदरजंग, और लोधी रोड के आसपास के कई इलाकों में भी जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को जाम का सामना करना पड़ा.

मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट देख लें और आंधी-तूफान के दौरान बिजली की लाइनों और तारों के पास जाने से बचें.

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