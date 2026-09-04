दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बीच पानी-पानी हुआ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, यात्री परेशान
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों में भी जलभराव हो गया है.
- दिल्ली में भारी बारिश से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जलभराव हुआ.
- एयरपोर्ट के आगमन गेट बंद होने से यात्रियों को परेशानी हुई.
- गुरुग्राम समेत दिल्ली के कई इलाकों में भी पानी भर गया.
- मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार 4 सितंबर को दोपहर बाद शुरू हुई बारिश के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर जलभराव हो गया. इस दौरान यात्री परेशान दिखे. एनसीआर में सुबह से ही काले बादलों की आवाजाही जारी थी. इस बीच दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने एनसीआर में आज बारिश का अनुमान जताया था.
एयरपोर्ट पर पानी ऐसा भरा कि के आगमन के हिस्से को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा. जो यात्री निकल भी रहे थे तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. यहां पर पहुंचे यात्री हों या काम करने वाले लोगों ने कहा कि कई साल बाद इस तरीके के हालात हैं.
मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश होने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. बारिश के बाद शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया है. इस बीच सुब्रतो पार्क के पास जलभराव की समस्या पैदा हो गई है.
गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश
वहीं गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है. गुरुग्राम में सुबह से काले बादल छाए हुए थे. इस बीच बारिश ने फिर से दस्तक दे दी है. बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है. हर बार की तरह इस बार भी गुरुग्राम में जलभराव और गड्ढों से लोगों की आफत बढ़ गई है. जगह-जगह पानी भरने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिला प्रशासन ने बैठक कर दावे किए थे कि जल भराव नहीं होगा, लेकिन फिर दावे फेल होते हुए दिख रहे हैं.
इसके अलावा दिल्ली के नर्मदा अपार्टमेंट में भी पानी भर गया है. भारी जलभराव के बीच वाहनों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. जैसे-जैसे दिल्ली में बारिश बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे सड़कों पर जलभराव की बदतर स्थिति उतपन्न होती दिख रही है. नागरिकों को पैदल सड़क पार करने में भी काफी परेशानी हो रही है.
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दिल्ली में गुरुवार को भी हुई थी बारिश
दिल्ली के कुछ हिस्सों में गुरुवार (3 सितंबर) को हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.8 डिग्री ज्यादा है. सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में, आयानगर में सबसे ज्यादा 3.9 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई, इसके बाद पालम में 3.1 मिमी और लोधी रोड पर 0.8 मिमी बारिश हुई.
इस दौरान सफदरजंग और रिज में कोई बारिश नहीं हुई. सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच सफदरजंग, लोधी रोड, रिज और आयानगर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई, जबकि पालम में बहुत मामूली बारिश दर्ज की गई. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था.
मौसम विभाग द्वारा दिल्ली-एनसीआर में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार और शनिवार को आम तौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया है.