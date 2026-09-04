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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में भारी बारिश के बीच पानी-पानी हुआ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, यात्री परेशान

दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बीच पानी-पानी हुआ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, यात्री परेशान

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों में भी जलभराव हो गया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 04 Sep 2026 05:50 PM (IST)
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  • दिल्ली में भारी बारिश से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जलभराव हुआ.
  • एयरपोर्ट के आगमन गेट बंद होने से यात्रियों को परेशानी हुई.
  • गुरुग्राम समेत दिल्ली के कई इलाकों में भी पानी भर गया.
  • मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार 4 सितंबर को दोपहर बाद शुरू हुई बारिश के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर जलभराव हो गया. इस दौरान यात्री परेशान दिखे. एनसीआर में सुबह से ही काले बादलों की आवाजाही जारी थी. इस बीच दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने एनसीआर में आज बारिश का अनुमान जताया था.

एयरपोर्ट पर पानी ऐसा भरा कि के आगमन के हिस्से को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा. जो यात्री निकल भी रहे थे तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. यहां पर पहुंचे यात्री हों या काम करने वाले लोगों ने कहा कि कई साल बाद इस तरीके के हालात हैं.

मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश होने का 'येलो अलर्ट' जारी किया है. बारिश के बाद शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया है. इस बीच सुब्रतो पार्क के पास जलभराव की समस्या पैदा हो गई है.

गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश

वहीं गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है. गुरुग्राम में सुबह से काले बादल छाए हुए थे. इस बीच बारिश ने फिर से दस्तक दे दी है. बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है. हर बार की तरह इस बार भी गुरुग्राम में जलभराव और गड्ढों से लोगों की आफत बढ़ गई है. जगह-जगह पानी भरने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिला प्रशासन ने बैठक कर दावे किए थे कि जल भराव नहीं होगा, लेकिन फिर दावे फेल होते हुए दिख रहे हैं.

इसके अलावा दिल्ली के नर्मदा अपार्टमेंट में भी पानी भर गया है. भारी जलभराव के बीच वाहनों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. जैसे-जैसे दिल्ली में बारिश बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे सड़कों पर जलभराव की बदतर स्थिति उतपन्न होती दिख रही है. नागरिकों को पैदल सड़क पार करने में भी काफी परेशानी हो रही है.

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दिल्ली में गुरुवार  को भी हुई थी बारिश

दिल्ली के कुछ हिस्सों में गुरुवार (3 सितंबर) को हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.8 डिग्री ज्यादा है. सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में, आयानगर में सबसे ज्यादा 3.9 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई, इसके बाद पालम में 3.1 मिमी और लोधी रोड पर 0.8 मिमी बारिश हुई.

इस दौरान सफदरजंग और रिज में कोई बारिश नहीं हुई. सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच सफदरजंग, लोधी रोड, रिज और आयानगर में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई, जबकि पालम में बहुत मामूली बारिश दर्ज की गई. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था. 

मौसम विभाग द्वारा दिल्ली-एनसीआर में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार और शनिवार को आम तौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही 'येलो अलर्ट' भी जारी किया गया है. 

Input By : राकेश सोनी

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 04 Sep 2026 05:29 PM (IST)
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