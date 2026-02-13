दिल्ली: विश्वास नगर में होटल के तीसरे फ्लोर से कूदी लड़की, पुलिस लड़के से कर रही पूछताछ

दिल्ली के विश्वास नगर में अब से कुछ देर पहले होटल के तीसरे फ्लोर से एक लड़की कूद गई. करीब 1 बजे पुलिस को इसके लेकर कॉल मिली. गनीमत रही कि लड़की नीचे पड़े डिब्बों पर गिरी. उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. जानकारी के मुताबिक लड़की अपने दोस्त के साथ होटल गई थी. पुलिस लड़के से पूछताछ कर रही है.

घटना को लेकर वहां मौजूद एक शख्स ने बताया, "मैं अपनी दुकान पर काम करता हूं. मुझे पता लगा कि लड़की कूदी. मैं अचनाक बाहर आया. मैंने अपने सारे गत्ते फेंके, बाइक हटाई और एक लड़की की जान बचाई. लड़की को हॉस्पिटल ले गए हैं. लड़की गिरने के बाद बेहोश हो गई थी. मुझे ये पता नहीं कि लड़की कहां से आई थी. लड़का बाहर खड़ा था. लड़की अंदर से कूदी थी. लड़की को एंबुलेंस में ले जाया गया."

