दिल्ली का नाम बदलकर किया जाएगा इंद्रप्रस्थ? VHP ने कर दी बड़ी मांग

विश्व हिंदु परिषद की ओर से दिल्ली का नाम बदलने के लिए मांग की गई है. दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखने के लिए कहा गया है. विश्व हिंदु परिषद ने दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली का नाम बदला जाए.

VHP की तरफ से पत्र में कहा गया है कि, राष्ट्रीय राजधानी को उसके प्राचीन इतिहास और संस्कृति से जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाना चाहिए. इसके अलावा वीएचपी ने पत्र में और भी मांगे रखी हैं. लिखित पत्र में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट करने की भी मांग है.

VHP ने रखी दिल्ली का नाम बदलने की मांग

विश्व हिंदु परिषद के दिल्ली प्रांत सचिव सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को पत्र लिखा है. इस पत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नाम बदलने की मांग की गई है. पत्र में कहा गया है कि, भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति से राजधानी को जोड़ने के लिए दिल्ली का नाम बदला जाए. दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए.

बता दें, कई दिनों से दिल्ली के नाम बदलने को लेकर घमासान मचा हुआ है. विश्व हिंदु परिषद की ओर से यह मांग कई बार की जा चुकी है. वहीं चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि, हम आने वाले समय में दिल्ली सरकार नहीं, बल्कि इंद्रप्रस्थ सरकार सुनेंगे, यही हमारा लक्ष्य है.

विश्व हिंदु परिषद ने रखी कई मांगे

मंत्री कपिल मिश्रा को लिखे गए पत्र में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने की मांग भी रखी गई है. एयरपोर्ट को नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट रखा जाना चाहिए. वहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन को इंद्रप्रस्थ रेलवे स्टेशन और शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम को इंद्रप्रस्थ पुनर्विकास निगम किया जाना चाहिए.

नाम बदलने को लेकर पत्र में कहा गया कि दिल्ली का नाम अब बदल जाना चाहिए. क्योंकि राजधानी पुराने इतिहास और संस्कृति से कनेक्ट करती है.