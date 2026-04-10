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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: विकासपुरी में सड़क के गहरे गड्ढे लोगों के लिए बने मुसीबत, आए दिन हो रहे हादसे

Delhi News: विकासपुरी में सड़क के गहरे गड्ढे लोगों के लिए बने मुसीबत, आए दिन हो रहे हादसे

Delhi News: विकासपुरी के विकास नगर में गहरे गड्ढों से सड़क खतरनाक हो गई है. पानी भरने से गड्ढे दिखते नहीं, स्कूल वैन, बस और ट्रक फंस रहे हैं, लोग परेशान हैं.

By : बलराम पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 10 Apr 2026 07:07 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में विकास के दावे अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर इलाके में सड़क पर बने गहरे गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं. हालात ऐसे हैं कि इन गड्ढों में छोटे वाहन ही नहीं, बल्कि ट्रक तक फंस जा रहे हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि कोई भी वाहन अचानक फंस सकता है. सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि ना तो वहां कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है और ना ही बैरिकेडिंग की गई है. ऐसे में रोजाना लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरने को मजबूर हैं.

एक के बाद एक कई हादसे

आज सुबह हालात और खराब हो गए, जब पानी की पाइपलाइन फटने से सड़क पर पानी भर गया. गड्ढे पानी में पूरी तरह छिप गए और एक के बाद एक कई वाहन उसमें फंसते चले गए.

सबसे पहले एक स्कूली वैन फंसी, जिसमें बच्चे सवार थे. स्थानीय लोगों की मदद से वैन को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद एक बस और ट्रक भी गड्ढे में फंस गए, जिन्हें क्रेन की मदद से बाहर निकालना पड़ा.

स्थानीय लोगों में नाराजगी

इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले दो साल से यहां सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ. अधूरी खुदाई और खराब व्यवस्था के कारण सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है. लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही.

गौरतलब है कि हाल ही में जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई थी. इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं.

मौके पर फिर फंसी वैन

एबीपी न्यूज़ की टीम जब मौके पर पहुंची, तो उनके सामने ही एक और स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला. यह परियोजना पिछली सरकार में शुरू हुई थी और अब सरकार बदलने के बाद भी अधूरी है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक लोग ऐसे ही खतरे के बीच जीने को मजबूर रहेंगे.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 10 Apr 2026 07:01 PM (IST)
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