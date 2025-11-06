विकास नगर में दो दर्दनाक घटनाएं: MBA छात्र ने की आत्महत्या, 17 वर्षीय लड़की ने लगाई आग

नई दिल्ली के विकास नगर इलाके में मंगलावर क उस समय हड़कम्प मच गया. जब यहां एक एमबीए छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. तो दूसरी तरफ इसी इलाके में एक लड़की ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की. उसे झुलसी हुई हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. शुरूआती जानकारी में बताया गया है कि छात्र को मोबाइल की लत छोड़ पढाई पर ध्यान देने के लिए परिजनों ने टोका था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है

पुलिस के अनुसार, सागरपुर स्थित आईआईडीएम कॉलेज के 20 वर्षीय छात्र ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. बाकी जांच की जा रही है.

लड़की ने तारपीन तेल से लगाई आग

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी क्षेत्र में एक अन्य घटना में 17 वर्षीय एक लड़की कथित तौर पर तारपीन का उपयोग करके खुद को आग लगाने के बाद झुलस गई. उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है. पुलिस को राठी अस्पताल से सूचना मिली कि एक लड़की को गंभीर रूप से जली हुई हालत में लाया गया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुबह उसकी बहन ने उसे जलते हुए देखा और उसे राठी अस्पताल ले गई, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया. इससे पहले पुलिस ने बताया था कि इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

सुसाइड नोट बरामद नहीं

उन्होंने आगे कहा, 'मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है और अभी तक किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है. उसके परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और स्कूल के शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है.

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि लड़की ने आत्मदाह के लिए तारपीन का इस्तेमाल किया, जो उसके घर पर आसानी से उपलब्ध था. क्योंकि उसके पिता और चाचा बढ़ई थे.