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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'जंतर-मंतर पार्ट-2' पर विजेता दहिया का रिएक्शन वायरल, 'थोड़े अनाड़ी हैं...'

'जंतर-मंतर पार्ट-2' पर विजेता दहिया का रिएक्शन वायरल, 'थोड़े अनाड़ी हैं...'

जंतर-मंतर पर शुक्रवार (2 अक्टूबर) को विपक्ष द्वारा आंदोलन का ऐलान किया गया है. इससे पहले सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने तैयारी का एक वीडियो शेयर किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Oct 2026 08:38 PM (IST)
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भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विवाद के बीच शुक्रवार (2 अक्तूबर) गांधी जयंती के अवसर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन का ऐलान किया गया है. वहीं AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का कॉल दिया हुआ है. कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे विजेता दहिया ने इस आंदोलन को 'जंतर-मंतर पार्ट-2' करार दे दिया है. साथ ही उन्होंने इसको लेकर अनोखे अंदाज में रिएक्शन दिया है.

विजेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने 'थोड़े अनाड़ी हैं, थोड़े खिलाड़ी' गाना चला रखा है, जिस पर वे जमकर थिरक रहे हैं. 

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इस वीडियो के कैप्शन में विजेता दहिया ने लिखा, "जंतर-मंतर सीजन-2". उनका ये अनोखा अंदाज अब सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

मुंबई प्रदर्शन पर अभिजीत दीपके ने दी यह प्रतिक्रिया

मुंबई में होने जा रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दीपके ने कहा. "मुझे लगता है पुलिस पूरी तरह से कॉपरेट करेगी, क्योंकि जो पिछले यहां प्रोटेस्ट हुए थे कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में वो भी वहीं पर हुए थे और पुलिस ने पूरा कॉपरेट किया था. मुझे लगता है हमारा आंदोलन जो है, वो पीसफुल आंदोलन सक्सेसफुल होने वाला है और पुलिस पूरी तरीके से कॉपरेट करेगी." 

उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस की तरह नहीं है. ये जानबूझ कर डर का माहौल बनाया जा रहा है. मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट होने देगी ऐसी ऐसा मुझे पूरा भरोसा है. बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी दलों ने मार्च का ऐलान किया हुआ है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 08:35 PM (IST)
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