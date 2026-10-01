'जंतर-मंतर पार्ट-2' पर विजेता दहिया का रिएक्शन वायरल, 'थोड़े अनाड़ी हैं...'

भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विवाद के बीच शुक्रवार (2 अक्तूबर) गांधी जयंती के अवसर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आंदोलन का ऐलान किया गया है. वहीं AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का कॉल दिया हुआ है. कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रहे विजेता दहिया ने इस आंदोलन को 'जंतर-मंतर पार्ट-2' करार दे दिया है. साथ ही उन्होंने इसको लेकर अनोखे अंदाज में रिएक्शन दिया है.

विजेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने 'थोड़े अनाड़ी हैं, थोड़े खिलाड़ी' गाना चला रखा है, जिस पर वे जमकर थिरक रहे हैं.

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इस वीडियो के कैप्शन में विजेता दहिया ने लिखा, "जंतर-मंतर सीजन-2". उनका ये अनोखा अंदाज अब सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

मुंबई प्रदर्शन पर अभिजीत दीपके ने दी यह प्रतिक्रिया

मुंबई में होने जा रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दीपके ने कहा. "मुझे लगता है पुलिस पूरी तरह से कॉपरेट करेगी, क्योंकि जो पिछले यहां प्रोटेस्ट हुए थे कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में वो भी वहीं पर हुए थे और पुलिस ने पूरा कॉपरेट किया था. मुझे लगता है हमारा आंदोलन जो है, वो पीसफुल आंदोलन सक्सेसफुल होने वाला है और पुलिस पूरी तरीके से कॉपरेट करेगी."

उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस की तरह नहीं है. ये जानबूझ कर डर का माहौल बनाया जा रहा है. मुंबई पुलिस बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट होने देगी ऐसी ऐसा मुझे पूरा भरोसा है. बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्षी दलों ने मार्च का ऐलान किया हुआ है.

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