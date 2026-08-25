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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRविजय गोयल भड़के, 'MCD और सरकार के अफसर काम नहीं कर रहे'

विजय गोयल भड़के, 'MCD और सरकार के अफसर काम नहीं कर रहे'

दिल्ली और यहां की नगर निगम दोनों में ही बीजेपी की सरकार है. बीजेपी के सीनियर नेता विजय गोयल ने सोशल मीडिया पर सरकार और एमसीडी के अफसरों को खरी खोटी सुना दी.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 25 Aug 2026 04:29 PM (IST)
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पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता विजय गोयल अपनी ही सरकार पर भड़क गए हैं. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विजय गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) और सरकार के अफसर काम नहीं कर रहे. यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि सांसद, विधायक और पार्षद सरकार के अफसर से काम करवाने के लिए धक्के खा रहे हैं. 

अपने एक्स पोस्ट में विजय गोयल ने जनप्रतिनिधियों और अफसरों का जिक्र करते हुए कहा कि कहीं से कूड़ा उठा देते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा काम करवा लिया. उन्होंने ये भी कहा कि आखिर इन अफसरों के होते हुए कूड़ा क्यों जमा हो जाता है. 

अफसरों से गिड़गिड़ाते हैं जनप्रतिनिधि- गोयल

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सीवर, पानी, बिजली, नाली, सड़क और खरंजा की समस्याओं पर चुने हुए प्रतिनिधि इन अफसरों के गिड़गिड़ाते हैं. फिर भी काम नहीं हो पाता है. जब जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे तो फिर जनता को कौन पूछ रहा है. 

आप के पूर्व विधायक ने क्या कहा?

बीजेपी नेता के पोस्ट पर द्वारका के पूर्व विधायक और आप नेता विनय मिश्रा ने कहा, "सोचिए कि प्रधानमंत्री इनके, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, मंत्री , मुख्यमंत्री , MCD, पुलिस सब इनके, फिर भी इन्हें सोशल मीडिया पर आकर रोना पड़ रहा है कि ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं. कहां से काम करेंगे ऑफिसर विजय गोयल जी, जिस ऑफिसर को विधायकों के सामने काम सुनने की जिम्मेदारी होती है उस ऑफिसर को आप लोगो ने अपराधी बना दिया था ताकि वो ऑफिसर अरविंद केजरीवाल जी का काम रोके. आज वही ऑफिसर आपके साथ वही कर रहे तो आप लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सभी ऑफिसर का नाम याद रखा हूं, आज न कल जवाब तो देना पड़ेगा. चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का नाम नहीं भुला हूं जिसने दिल्ली की जनता को खूब टार्चर किया था."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 25 Aug 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
VIJAY GOEL DELHI NEWS
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