दिल्ली में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया कंट्रोल रूम की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की वजह से एक 19 साल के युवक की जान बच गई. यह मामला 21 जनवरी 2026 की शाम का बताया जा रहा है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक यूजर ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए एक गंभीर जानकारी साझा की. जिसमें यूजर ने बताया कि एक 19 साल का युवक, जिससे वह टेलीग्राम पर बातचीत कर रहा था, वे मानसिक तनाव में है और रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने की बात कर रहा है. युवक कथित तौर पर प्रेम प्रसंग से परेशान था. पोस्ट में युवक का नाम और मोबाइल नंबर भी दिया गया था.

दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर ने की मामले में तुरंत कार्रवाई

दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस हेडक्वॉर्टर स्थित सोशल मीडिया कंट्रोल रूम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की. जहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सूचना को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने के एसएचओ को भेजा. जिसके बाद जांच के दौरान यह पता चला कि युवक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है. इसके बाद तुरंत यह जानकारी हजरत निजामुद्दीन थाने को दी गई.

दिल्ली पुलिस ने .युवक की बचाई जान, चाचा के किया हवाले

दिल्ली पुलिस को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शंभू नाथ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और समय रहते युवक को सुरक्षित बचा लिया. पुलिस की इस तत्परता ने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया था. बाद में युवक की काउंसलिंग कराई गई और उसे सुरक्षित उसके चाचा के हवाले कर दिया गया, जो जैतपुर, दिल्ली के रहने वाले हैं. दिल्ली पुलिस ने एक युवा की जान बचाकर यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर मिली सही जानकारी और समय पर कदम कितने अहम हो सकते हैं.