दिल्ली के वसंत कुंज स्थित जेजे बंधु कैंप में देर रात हुई एक हिंसक घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. जहां एक 22 साल के युवक की चाकू लगने से मौत हो गई, जबकि घटना को लेकर दो बिल्कुल अलग कहानियां सामने आ रही हैं. जिसकी तलास में पुलिस अब सच की परतें खोलने में जुटी है.

मंदिर के सामने युवकों ने किया चाकू से वार

घटना 27 जनवरी 2026 की रात करीब 11 से 12 बजे के बीच की बताई जा रही है. जहां जेजे बंधु कैंप के काली मंदिर के सामने करण नाम का युवक किसी काम से पहुंचा था. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया. आरोप है कि झगड़े के दौरान करण की गर्दन पर चाकू से वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गाया और खून से लथपथ हालत में अपनी बहन के घर तक पहुंचा. इसके बाद परिजन उसे तुरंत पास के फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस मामले में आरोपी बताए जा रहे युवक आकाश की बहन ने पूरी घटना को अलग नजरिए से पुलिस के सामने पेश किया है. उसका दावा है कि करण कुछ अन्य युवकों के साथ मंदिर के पास आया था और आकाश से सिगरेट जलाने को कहा, जिसके बाद मना करने पर करण ने कथित तौर पर चाकू से हमला किया. इसके बाद आकाश ने खुद को बचाने के लिए हाथापाई की, इसी दौरान चाकू करण के गले में लग गया. जिसे लेकर आकाश की बहन इसे आत्मरक्षा का मामला बता रही है. बताया गया है कि करण कपड़े बेचने का काम करता था.

आत्मरक्षा के दावे से उलझ रही है जांच

घटना के बाद से मृतक के परिवार में मातम फैला हुआ है. परिजन इसे सीधी हत्या बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आत्मरक्षा का दावा जांच को उलझा रहा है. वहीं दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके बाद आसपास लगे सीस टीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. आरोपियों से पूछताछ भी जारी है ताकि यह साफ हो सके कि यह हत्या थी या आत्मरक्षा में हुई दुखद मौत.