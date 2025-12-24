हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: उत्तम नगर बस टर्मिनल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बसों के न रुकने से यात्री परेशान

दिल्ली: उत्तम नगर बस टर्मिनल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बसों के न रुकने से यात्री परेशान

Delhi Bus News: पश्चिमी दिल्ली का उत्तम नगर बस टर्मिनल अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है. बसें आती हैं लेकिन रुकती नहीं हैं. जिससे यात्रियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Dec 2025 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी दिल्ली में हजारों यात्रियों की रोजमर्रा की आवाजाही का मुख्य जरिया उत्तम नगर बस टर्मिनल आज बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है. जिम्मेदारियों और दावों के बीच जमीनी हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को हर कदम पर असुविधा का सामना करना पड़ता है. टर्मिनल के भीतर से लेकर आसपास की सड़कों तक, लापरवाही साफ झलकती है. यह हालत तब है जब क्षेत्रीय विधायक पंकज सिंह के पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है.

घोषणाओं तक सिमट कर रह गई सुविधाएं

कुछ समय पहले टर्मिनल परिसर में यात्रियों के लिए खानपान सुविधा शुरू करने की बात कही गई थी. डीटीसी की एक पुरानी बस को फूड वैन में बदलने की योजना बनी, लेकिन यह प्रयोग कुछ ही समय में दम तोड़ता नजर आया है. आज वही बस उपेक्षा का शिकार होकर कबाड़ जैसी हालत में खड़ी है.

बदहाल टर्मिनल के अंदर मौजूद शेल्टर 

बसों के इंतजार में खड़े यात्रियों को छांव देने वाले क्यू-शेल्टर अब खुद सहारे के मोहताज हैं. टर्मिनल के भीतर मौजूद शेल्टरों की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. टूटे ढांचे और जंग लगे हिस्से साफ बताते हैं कि लंबे समय से इनकी सुध नहीं ली गई है.

टर्मिनल पर नहीं रुकती हैं बसें 

यात्रियों की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि कई रूट की बसें टर्मिनल में प्रवेश ही नहीं करतीं. निर्धारित स्टॉप होने के बावजूद बसें बाहर से निकल जाती हैं. वहीं जिन बसों पर अंतिम पड़ाव उत्तम नगर टर्मिनल दर्शाया जाता है, उन्हें टर्मिनल से पहले ही रोक दिया जाता है. इसका खामियाजा यात्रियों को इंतजार और अतिरिक्त पैदल दूरी के रूप में भुगतना पड़ता है.

जानकारी के बिना सफर करने को मजबूर यात्री

टर्मिनल के आसपास और मुख्य सड़कों पर बने कई बस क्यू-शेल्टर ऐसे हैं, जहां स्थान का नाम और रूट नंबर गायब हैं. जबकि ये बोर्ड यात्रियों के लिए दिशा और गंतव्य तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. अनजान लोग अक्सर यह समझ ही नहीं पाते कि उन्हें किस रूट की बस यहां से मिलेगी.

पंखा रोड पर अव्यवस्था सबसे ज्यादा

बाहरी रिंग रोड के पंखा रोड क्षेत्र में स्थिति और भी चिंताजनक है. उत्तम नगर से सागरपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर कई बस स्टॉप ऐसे हैं, जिनकी पहचान केवल अनुमान के सहारे होती है. ए1, ए2, सी1 जैसे कई शेल्टरों पर न तो नाम पढ़ा जा सकता है और न ही बस रूट की जानकारी मिलती है.

हैरानी की बात यह है कि खुद उत्तम नगर बस टर्मिनल के अंदर भी कुछ क्यू-शेल्टर ऐसे हैं, जहां यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन-कौन सी बसें वहां खड़ी होंगी. यात्रियों को या तो पूछताछ करनी पड़ती है या फिर अनुमान लगाकर इंतजार करना पड़ता है.

अस्पताल के सामने भी लापरवाही

डाबड़ी स्थित दादा देव अस्पताल के सामने बना बस क्यू-शेल्टर भी पहचान से वंचित है. यहां दूर-दूर से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और गर्भवती महिलाओं को सही स्टॉप की जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे वे कई बार पहले या अगले स्टॉप पर उतरने को मजबूर होती हैं.

देखरेख के अभाव में बदहाल ढांचा

बस क्यू-शेल्टरों की निगरानी और रख-रखाव की जिम्मेदारी तय एजेंसियों पर होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं दिखता. सूचना बोर्डों की जगह दीवारों पर बेतरतीब पोस्टर लगे हैं और सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है.

Published at : 24 Dec 2025 10:16 PM (IST)
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

