'मेरे साथ अन्याय हो रहा', दिल्ली में वसंत कुंज थाने के बाहर धरने पर बैठी उन्नाव रेप पीड़िता

उन्नाव रेप पीड़िता दिल्ली में वसंत कुंज थाने के बाहर धरने पर बैठ गई हैं. उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरा शारीरिक रूप से शोषण किया और उसके समर्थक मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐश्वर्या सेंगर मेरे लिए सुरक्षा की मांग क्यों कर रही हैं, आप कहोगे तो सुरक्षा मिल जाएगी. यह कहां का न्याय है. यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है.

उन्नाव पीड़िता शनिवार (03 जनवरी 2026) को दिल्ली के वसंत कुंज थाने में पुरानी कंप्लेंट का संज्ञान लेने पहुंची थी. पीड़िता का आरोप है कि AI का इस्तेमाल करके मेरे और पति के फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए पीड़िता ने कहा, '' कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट ने मेरा गला दबा दिया था लेकिन मैंने प्रोटेस्ट किया और जनता मेरे साथ आई. न्याय के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई, जहां जज साहब ने स्टे दिया.''

'मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम से फोटो निकालकर गलत इस्तेमाल हुआ'

पीड़िता ने आगे कहा, ''मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम में प्राइवेसी नहीं लगी थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि लोग मेरी फोटो निकाल कर प्रेजेंट टाइम में उसे इस्तेमाल करेंगे. अब उन्होंने मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम से फोटो निकाल कर इस्तेमाल किया. क्या मैंने शादी करके कोई अपराध कर दिया. जब लड़ाई मेरी है तो मेरे पति को बीच में क्यों ला रहे हैं. पुलिस स्टेशन में आई थी ये जानने के लिए कि उस कंप्लेंट पर क्या संज्ञान लिया गया जो मैने दी थी. मुझे सुप्रीम कोर्ट को दिखाना हैं. नेहा वसंत कुंज में हैं. उन्होंने कहा कि मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिली है. आपके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और नेहा ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया. कोई भी रिस्पांस नहीं दिया.''

कोई कार्रवाई नहीं हो रही- पीड़िता

उन्होने ये भी कहा, ''मेरे पास 350 पेज है जिसमें AI द्वारा फोटो बनाया गया. सोशल मीडिया पर जो मुझे उत्पीड़न किया जा रहा था, मैं इसका संज्ञान लेने आई थी लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. ना तो दिल्ली साइबर क्राइम कार्रवाई कर रही है ना तो यूपी पुलिस ने संज्ञान लिया. मेरी शादी की फोटो भी सोशल मीडिया में दी है.

'मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा'

पीड़िता ने सवाल उठाया, ''ऐश्वर्या सेंगर मेरे लिए सुरक्षा की मांग क्यों कर रही हैं, आप कहोगे तो सुरक्षा मिल जाएगी. आप कहोगे तो सुरक्षा दी जाएगी. यह कहां का न्याय है. यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है. आप लगवाएंगे कल को आप हटवा देंगे. मुझे मार दिया जाएगा. उनके पिता ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर रेप किया था और उनके समर्थक मानसिक रूप से मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं कि हम लोग कट मर जाएं. ऐश्वर्या सेंगर कोर्ट में रख देंगी कि ये लोग मर गए हैं. अब बताओ मेरे पिता तो जेल में हैं. मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यही धरने पर बैठ रही हूं.''